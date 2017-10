Condannato per furto in Romania, intercettato e arrestato a Vittoria. Prosegue a ritmi serrati l’attività di prevenzione e di repressione dei reati a Vittoria da parte dei carabinieri nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Ragusa.

L’intenso lavoro, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ibleo, ha consentito di dare esecuzione al mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena e pendente dal maggio 2016 nei confronti di un disoccupato 21enne, condannato a 525 giorni di reclusione per aver commesso in Romania, tra il 2012 e il 2013, furti aggravati.

Romania, i furti dal 2012 al 2013

Il giovane, una volta localizzato dopo servizi di osservazione e controllo del territorio dai Carabinieri della Stazione di Acate, che avevano attivato le ricerche anche in campo internazionale per adempiere alla misura limitativa della libertà personale, è stato immediatamente tratto in arresto.

Dopo aver espletato le formalità di rito presso la caserma di via Galileo Galilei, è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che curerà i rapporti con lo stato estero ai fini dell’estradizione nonché per tutti gli altri provvedimenti di competenza correlati.