Gli agenti della polizia di Termini Imerese hanno denunciato in stato di libertà una donna (S.G.), per furto aggravato, ed il gestore di un “Compro Oro” con il reato di ricettazione.

A fine anno, presso il Commissariato di Termini Imerese, era stata presentata una denuncia per alcune sparizioni di gioielli accadute in diverse date. Le successive indagini avviate dagli agenti hanno permesso di risalire in brevissimo tempo all’identità del responsabile dei furti: una signora che svolgeva le pulizie (S.G.).

La donna in due occasioni si era impadronita di oggetti in oro che aveva immediatamente rivenduto ad un “compro- oro”, ricavandone la somma di 850 euro.

Gli agenti hanno poi individuato l’esercizio commerciale al quale la donna aveva venduto i gioielli e hanno effettuato una perquisizione. Rinvenuta parte della refurtiva, numerosi monili in oro e oggetti in argento dalla dubbia provenienza.

II gestore dell’attività è stato deferito per la ricettazione di oggetti preziosi e gli sono state contestate sanzioni amministrative per circa 10.000 Euro.

