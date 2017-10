Tentato furto di cavi elettrici, si nascondono in una buca ma vengono arrestati. La polizia è intervenuta in via Butera, a Palermo, dove un cittadino, su linea di emergenza “113”, aveva segnalato la presenza di due persone sospette all’interno di una proprietà privata.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato una feritoia nella lamiera che delimita un cantiere, verosimilmente creato dai due individui per introdurvisi.

Una volta all’interno, i poliziotti hanno notato a distanza due figure intente a tranciare cavi elettrici.

Furto di cavi elettrici, il blitz della polizia

Questi hanno riposto le matasse di filo elettrico appena tranciate e si sono nascosti all’interno di una buca nel terreno.

La buca era profonda circa tre metri. Si sono coperti con una grossa tavola di legno, nel vano tentativo di occultare la loro presenza.

I poliziotti dopo avere invitato i due ad uscire dalla buca, li hanno identificati: R.M., 34 anni, e R.C., 23 anni, palermitani.

Nel corso della successiva perquisizione, addosso ad R.M. è stata rinvenuta una tronchese. Nelle immediate vicinanze della buca sono stati trovati, inoltre, diversi cavi elettrici tranciati e materiale elettrico di vario tipo.

I due, condotti alla Questura, sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso.