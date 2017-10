Furto in casa a Comiso, in provincia di Ragusa. Arrestato a 21 anni. A fare scattare le manette sono stati i carabinieri di Vittoria, a conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine.

L’indagine ha dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’operazione conclude un’articolata attività investigativa iniziata nell’immediatezza della commissione di un furto in abitazione, avvenuto lo scorso 23 giugno in una via periferica di Comiso.

Furto in casa, bottino 17 mila euro

Due pensionati al rientro a casa avevano trovato la loro abitazione svaligiata: mancavano all’appello monili in oro e denaro contante pari a 17.000,00 euro.

La denuncia sporta presso la stazione carabinieri di Comiso aveva immediatamente dato il via all’attività investigativa.

Le testimonianze di alcune persone e le telecamere di alcune abitazioni limitrofe al luogo dove era stato commesso il delitto avevano permesso agli inquirenti di delineare le fattezze somatiche del presunto responsabile.

Furto in casa, il film dell’incursione

E’ stato tuttavia necessario avviare una mirata attività con il supporto dei moderni ausili tecnici.

Inoltre, grazie anche ai più consueti metodi d’indagine, quali pedinamenti, osservazione e controllo territoriale, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i momenti salienti, fondamentali per definire l’impianto probatorio: è stato così individuato il ladro.

Il giovane è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione del magistrato titolare dell’inchiesta.

I carabinieri sono al lavoro per accertare collegamenti e responsabilità in altri furti in abitazione avvenuti nel territorio e, pertanto, le indagini sono suscettibili di ulteriori sviluppi.