Oggi alle 18, presentazione della manifestazione con Cristiana Capotondi, Ficarra & Picone. Alle 18,30 incontro con Roberto Ando. Intervista a cura di Teresa Marchesi e Piera Detassis. Alle 19,30 incontro con Corrado Fortuna, autore del libro L’Amore capovolto intervistato da Cristiana Capotondi. Alle 20 incontro e proiezioni con Franco Maresco.

Intervista a cura di Emiliano Morreale. Interverranno Letizia Battaglia e Giuseppe Lo Bianco. Alle 21,30 proiezione del cortometraggio, Processo a Chinnici scritto da Giovanni Furnari e diretto da Marco Maria Correnti. Il corto sarà introdotto dal giornalista Mario Di Caro. Saranno presenti: Giovanni Chinnici, Giovanni Furnari, Marco Maria Correnti, Ficarra & Picone. Alle 22,30 proiezione del film Viva la Libertà di Roberto Ando.

Sabato alle 19, incontro con Daniele Lucchetti, Pif, Francesco Scianna e Claudio Gioè. Intervista a cura di Piera Detassis .Alle 20 proiezione del cortometraggio Terra Madre diretto da Pucci Scafidi. Prodotto dalla Fondazione Tommaso Dragotto. Introdotto dal giornalista Mario Azzolini. Saranno presenti Tommaso Dragotto, Pucci Scafidi, Ficarra & Picone. Alle 21, proiezione del film In guerra per amore di Pif. Alle 22,30 proiezione del film Medusa La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi. Introduce i film il giornalista Renato Franco.

Domenica, alle 18,30 incontro con Luca Guadagnino. Intervista a cura Piera Detassis e Renato Franco. Alle 20 incontro con l’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta. Intervista a cura di Piera Detassis disturbata da Ficarra & Picone. Alle 21 proiezione del cortometraggio Confino scritto e diretto da Nico Bonomolo. Il corto sarà introdotto dalla giornalista Marina Turco, Nico Bonomolo, Ficarra & Picone. Alle 21,30 proiezione del film Call me by your name. Introducono Ficarra e Picone.

Fuoricinema Mediterraneo sarà una vera e propria festa in cui ci sarà un villaggio gastronomico, e si potrà godere di ogni momento nel massimo confort e relax. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.