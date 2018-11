Fungo Ferla Fest Caltavuturo. Due giorni di degustazioni, escursioni in fuoristrada e in mountain bike, conferenze e visite guidate alla scoperta di uno dei borghi più belli delle Madonie.

E’il “Fungo Ferla Fest”, in programma il prossimo fine settimana –10 e 11 novembre– a Caltavuturo per celebrare il “Pleurotuseryngii”, il gustossisimo“fungo di ferla”, specie nota fin dall’antichità che in Sicilia cresce nelle zone collinari, noto come “funciu di ferra”.

Il “Fungo Ferla Fest” torna per la XIII edizione, forte del successo degli anni passati con oltre 6.000 visitatori provenienti da ogni parte dell’isola, e diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario dei week end d’autunno in Sicilia: un’occasione per conoscere le ricchezze naturali, culturali ed enogastronomiche delle Madonie.

Fungo Ferla Fest: alla scoperta di un territorio ricco di storia e bellezze naturali

Accanto alle degustazioni che vedranno per protagonista il genuino e pregiato fungo, sono infatti numerose le attività e i tour in programma alla scoperta di un territorio ricco di storia e di bellezze naturali.

Basti ricordare il Castello di Terravecchia che si erge sull’omonima rupe costituente il vecchio centro abitato medievale: un altopiano roccioso a 703 metri che sovrasta l’attuale cittadina di Caltavuturo. Nell’area visitabile sono ancora ben visibilile mura perimetrali, e tre torri, di cui due rettangolari e una semicircolare.

E la Rocca di Sciara (1080 m), un imponente massiccio calcareo che sovrasta l’abitato di Caltavuturo, conosciuta e apprezzata anche internazionalmentesul piano scientifico per la particolarità geologica dell’area. La Rocca è visitabile attraverso un sentiero denominato “Rocca di Sciara”, che conducein cima all’eremo di età medioevale dal quale è possibile ammirare la vetta del monte evedere la Sicilia dall’alto.

Entrambi i siti fanno parte del programma delle escursioni proposte per il Fungo Ferla Fest.

Moltissime le aziende agricole e artigianali provenienti da ogni parte della Sicilia per esporre i propri prodotti che sarà possibile conoscere e gustare. Inoltre le degustazioni di funghi e altri prodotto tipici del territorio saranno accompagnate da conferenze di approfondimento sul tema dell’agricoltura e dell’alimentazione.

Non mancheranno infine momenti musicali intrattenimento. Tra questi lo spettacolo musicale del gruppo folk Gazzarain P.zza Cav. Vittorio Veneto, lo spettacolo dell’opera dei pupi a cura di Angelo Sicilia presso il Museo Civico.

Programma XIII FungoFerlaFest 2018

Sabato 10 novembre

9:00 Escursione in fuoristrada con degustazione dell’olio fresco presso i feudi.

9:30 Apertura degli stand espositivi

10:00 Presso C. da Serra – Escursione a cavallo a cura dell’Ass. The horsesplanet

11:00 ArcheoTour: visita guidata presso lo scavo archeologico di Terravecchia

UrbanTour: visita guidata presso le chiese

15:30 II turno di visite guidate

18:00 Presso l’aula consiliare “Il piano di azione locale del GalIsc Madonie: azioni e operazioni rivolte ai giovani” conferenza a cura dell’agronomo Dott. Giuseppe Garlisi

22:00 Spettacolo musicale in P.zza Cav. Vittorio Veneto.

Domenica 11 novembre

8:30 Escursione in mountain bike a cura dell’ASD Bike Caltavuturo. Partenza da P.zza San Francesco

9:00 “LA SICILIA VISTA DALL’ALTO” escursione sulla Rocca di Sciara (su prenotazione)

9:30 Apertura degli stand espositivi

10:00 presso C.da Serra – Battesimo della sella a cura dell’ASD The Horses Planet.

Dalle 10:00 visite guidate ArcheoTour: visita guidata presso lo scavo archeologico di Terravecchia e degustazione della ricotta fresca e tuma presso i Mannari (su prenotazione)

UrbanTour: visita guidata presso le chiese.

11:00 Presso il Museo Civico Spettacolo dell’opera dei pupi a cura di Angelo Sicilia

Dalle 12:00 degustazione gratuita di pietanze a base di funghi a cura dell’Istituto Alberghiero di Castellana Sicula.

Spettacolo musicale itinerante

Ore 15:00 (I turno) e ore 16:00 (II turno) Presso il Museo Civico Spettacolo dell’opera dei pupi a cura di Angelo Sicilia

15:30 Spettacolo musicale a cura del gruppo folk Gazzara

Ore 16:30 presso l’aula consiliare “La corretta alimentazione come strategia di prevenzione oncologica” conferenza a cura del Dott. Massimiliano Cerra

Per le escursioni occorre prenotarsi al n. 0921/541759

Per gli spettacoli dell’opera dei pupi prenotarsi al n. 0921/547385