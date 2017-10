FundRaising Dinner, torna l’appuntamento con la solidarietà in favore della ricerca sulla fibrosi cistica, la terza edizione dedicata al tema “l’arte della cucina”. Anche quest’anno l’evento sarà ospitato a Radicepura e sostenuto dagli chef di CHIC CHEF, FIC, Cuochi Etnei, CON.PA.IT.

Arte in cucina per la ricerca

Sarà dedicato al tema dell’arte in cucina, la terza edizione del FundRaising Dinner, l’appuntamento con la solidarietà in favore della ricerca sulla fibrosi cistica, ideato dall’imprenditore Claudio Miceli, i cui proventi saranno interamente devoluti alla sezione Messina della Lega Italiana Fibrosi Cistica.



Forte del successo dell’anno scorso, quando il FundRaising Dinner è riuscito a raccogliere ben 32 mila euro, ricevendo dalla LIFC il riconoscimento di campione di raccolta per l’anno 2016, l’evento continua a crescere e, anche per questa edizione, in programma il prossimo 10 ottobre nella splendida cornice di Radicepura a Giarre, potrà contare sul sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC) e del suo presidente Matteo Marzotto e delle associazioni Charming Italian Chef, Cuochi Etnei, la Federazione Italiana Cuochi, la Confederazione Pasticceri Italiani.

Per saperne di più: conferenza al Cannizzaro di Catania

I dettagli della manifestazione verranno illustrati domani, martedì 3 ottobre, ore 10, nell’Aula congressi (Edificio P) Ospedale Cannizzaro di Catania in via Messina 829. Oltre a Claudio Miceli, saranno presenti, Giuseppe Magazzù, ordinario di Pediatria del Policlinico Universitario di Messina e past president della Società Italiana Fibrosi Cistica (SIFC), Liliana Modica, presidente della sezione Messina della Lega Italiana Fibrosi Cistica, la stella Michelin Pietro D’Agostino, de la Capinera e Kistè di Taormina, e Seby Sorbello, patron del Sabir Gourmanderie di Zafferana etnea, i due testimonial Gino Astorina e Ruggero Sardo.



Saranno loro, chef stellati e non, a dare vita a straordinari cooking show e componendo piatti come vere e proprie opere d’arte, realizzate con materie prime eccellenti, frutto di una terra fertile e generosa come, si spera, sarà anche il cuore dei partecipanti. L’anno scorso i piatti preparati sono stati oltre 10 mila, per 700 ospiti e 150 addetti ai lavori e oltre 50 sponsor.

Un aiuto concreto per oltre 500 pazienti

La fibrosi cistica è la malattia genetica a decorso potenzialmente letale più frequente della razza bianca: colpisce circa 1 neonato su 3.500 nati. In Sicilia, i pazienti sono circa 500, di cui 238 sono in cura attualmente nella struttura di eccellenza messinese, guidata da Giuseppe Magazzù e sostenuta dalla sezione Messina della LIFC, Il reparto del Centro FC di Messina opera dal 1992 nel Padiglione NI del Policlinico Universitario di Messina ed è sede di sperimentazione di nuove terapie. Grazie ai fondi raccolti l’anno scorso, prosegue la identificazione di nuove molecole per correggere il difetto del cd canale del cloro e potenziare un suo corretto funzionamento.

Per esigenze organizzative, eventuali accrediti e pass per la partecipazione alla serata del 10 ottobre, verranno consegnati a margine della conferenza stampa.