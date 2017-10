Perfetto per una merenda ad alto contenuto energetico quando abbiamo bisogno di zuccheri per preparare gli ultimi esami. Però, diciamoci la verità, ogni scusa è buona per concedersi il frappé.

Ingredienti frappé:

Mango 2

Cioccolato fondente 100 g

Latte intero 300 g

Gelato allo yogurt 200 g

Panna fresca liquida 50 g

Zucchero 30 g

Preparazione

Per prima cosa pulite il mango rimuovendo la buccia con un coltello a lama liscia, poi tagliate grossolanamente la polpa a pezzi prelevando il più possibile attorno all’osso centrale. Trasferite la polpa del mango in una ciotola, aggiungete il latte e frullate con un frullatore a immersione, dopodiché unite lo zucchero e frullate ancora per amalgamare il tutto. Ora mettete a scaldare la panna in un pentolino e portatela a sfiorare il bollore. Nel frattempo tritate il cioccolato fondente e trasferitelo in un’altra ciotola. Quando la panna è quasi arrivata a bollore, versatela nella ciotola con il cioccolato tritato e mescolate bene con una spatola o una frusta fino a che non otterrete un composto liscio e omogeneo. A questo punto siete pronti per comporre il vostro frappé: prendete i vasetti di vetro e sporcate l’interno di ganache con l’aiuto di un pennello, poi sistemateli in freezer per un paio di minuti in modo che il cioccolato si rapprenda. Quindi riprendete i vasetti dal freezer, riempiteli fino a metà con il frullato al mango, aggiungete una pallina di gelato allo yogurt, versate ancora un po’ di frullato al mango, posizionate in cima una seconda pallina di gelato, infine, guarnite il tutto con la granella di nocciole e lasciate colare a filo la rimanente ganache al cioccolato.

Consigli

Se avete un attacco di dolcezza acuta potete coronare il frappé con un ciuffo di panna montata e qualche scaglia di cioccolato fondente.

Buon Appetito!