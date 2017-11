Un infortunio nella sua residenza di Milo (Ct) ha costretto Franco Battiato ad annullare i quattro appuntamenti dal vivo attesi per novembre.

Frattura del femore

Ieri mattina il cantautore siciliano è caduto nella sua casa di Milo. Nell’infortunio Battiato ha riportato una frattura del femore e del bacino che gli richiederà un lungo periodo di convalescenza rendendo impossibile una nuova programmazione delle date.

La società di produzione dei concerti International Music and Arts, annuncia la cancellazione delle date previste per l’08 novembre a Fasano (Teatro Kennedy), 10 novembre a Lugano (Palazzo Dei Congressi), 11 novembre a Torino (Teatro Colosseo) e la serata del 14 novembre per AIRC al Teatro Grande di Brescia. I quattro concerti rimangono senza una data di recupero per i tempi di guarigione ancora da definire.

Le modalità per il rimborso dei biglietti saranno a breve pubblicate sul sito e sul profilo ufficiale facebook dell’artista.