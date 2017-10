Presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo saranno in mostra 140 scatti del celebre fotografo Henri Cartier-Bresson. L’installazione sarà visitabile dal 21 ottobre 2017 al 25 febbraio 2018.

140 scatti tra i più famosi

L’assessorato alla cultura del comune di Palermo insieme con l’associazione Civita e in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson e Magnum Photos Parigi hanno il piacere di portare agli occhi dei palermitani 140 tra le più famose fotografie di Henri Cartier-Bresson. Le opere del pioniere francese del foto-giornalismo resteranno in mostra dal 21 ottobre al 25 febbraio e attraverso le fotografie sarà possibile immergersi in un mondo nitido e ricco, specchio e testimonianza del pensiero acuto di Cartier-Bresson. La mostra è curata da Denis Curti e Andrea Holzherr.

Lo stile “Cartier-Bresson”

Nella più blanda conoscenza delle tecniche fotografiche il giovane Henri Cartier-Bresson va alla ricerca di scatti non pensati, del tutto naturali e fedeli alla realtà davanti all’obbiettivo. Il fotografo non migliora i suoi negativi e non rivede le inquadrature. Tutto appare così come è stato catturato naturalmente. Come egli stesso afferma: “Per me, la macchina fotografica è come un block notes, uno strumento a supporto dell’intuito e della spontaneità, il padrone del momento che, in termini visivi, domanda e decide nello stesso tempo”.

L’occhio del secolo

La grande arte del fotografo esposta presso il complesso monumentale di Sant’Anna in Misericordia riporta una chiara rappresentazione del mondo contemporaneo del ‘900 e sottolinea, in bianco e nero, i contrasti, le contraddizioni e gli aspetti più umani di questo secolo di guerre, macchine e grattacieli. Attraverso la fotografia si ripristina il contatto con le persone davanti alla macchina fotografica e si esalta lo stupore di visioni meravigliose.