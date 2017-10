Tragedia a Gela. Questa mattina un uomo di 54 anni, Giuseppe Di Dio, ha ucciso la madre e poi ha tentato di ammazzare il padre.

Uccide la madre, poi si scaglia contro il padre

L’omicidio si è consumato all’interno dell’abitazione di Di Dio, alle 7,30 del mattino. L’uomo, che da tempo soffriva di disturbi mentali, ha ucciso la madre, Nunzia Minardi, 75 anni, e ha tentato di ammazzare il padre, Emanuele Di Dio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, il pm Andrea Sodani e il medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica.

A dare l’allarme i vicini, che hanno sentito le urla degli anziani. Pare che Di Dio abbia aggredito la madre in cucina, colpendola con un bastone. Tracce di sangue sono state trovate a terra e su un ventilatore. Dopo l’avrebbe strangolata con le mani. A quel, in preda ad un raptus omicida, si sarebbe scagliato contro il padre, che è riuscito a fuggire in strada. Nel frattempo, è arrivata la polizia, che ha arrestato l’uomo lo ha trasferito in ospedale, sotto scorta.