Fine settimana di fuoco. Tempo stabile con sole prevalente nella giornata di sabato su tutto il territorio, ampie schiarite anche in serata. Condizioni di tempo stabile anche nella giornata di domenica con ampi spazi di sereno, qualche nube sulla costa occidentale, ma sempre con tempo asciutto.

Ampi spazi di sereno al mattino al Nord, prima che al pomeriggio la nuvolosità tenda ad aumentare sulle Alpi centro orientali con possibili temporali. Residui temporali tra Veneto e Friuli anche in serata, cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutti i settori.

Sole prevalente nelle ore diurne sulle regioni centrali, eccetto qualche nube in più sulle coste adriatiche al mattino e sugli Appennini al pomeriggio con locali acquazzoni.

Tempo stabile in serata e in nottata con ampie schiarite. Tempo prevalentemente stabile al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulle coste di Molise e Gargano. Al pomeriggio sono possibili locali temporali sugli Appennini ma in rapido esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore serali.

Temperature minime in diminuzione al Centro Nord, massime in calo sull’Adriatico e al Sud.

Fine settimana di fuoco: a Palermo allerta arancione

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi (venerdì 2 agosto) e sabato 3 agosto 2019.

Il picco si avrà nella giornata di oggi per la quale il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione) ed una temperatura massima alle ore 14 di 35 gradi (percepita 37 gradi).

Si ricorda che il livello di allerta arancione è inerente a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio.

Per la giornata di sabato 3 agosto il bollettino prevede il ritorno al livello 1 di pre-allerta (colore giallo), con temperatura massima, prevista per le ore 14, di 32 gradi ed una temperatura percepita di 35 gradi.

www.centrometeoitaliano.it