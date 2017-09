A Palma di Montechiaro un frantoio è stato incenerito dalle fiamme. Danni ingenti, avviate le indagini.

Partite le indagini

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno scatenato l’incendio all’interno di un oleificio, che si trova nella zona industriale. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per cinque ore per poter spegnere le fiamme. Il rogo ha distrutto un sollevatore, un trattore, un gommone e una cella frigorifera. Tutto il materiale plastico che c’era all’interno è stato incenerito. La struttura, prefabbricata, aveva ricominciato ad essere attiva solo da qualche mese. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sulle cause dell’incendio.