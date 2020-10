Forum Antirazzista Palermo ha organizzato una fiaccolata in memoria di Abou, il migrante quindicenne morto il 5 Ottobre all’ospedale Ingrassia dopo un calvario durato diverse settimane.

Questo il comunicato con cui Forum Antirazzista ha annunciato la manifestazione che partirà oggi martedì 6 ottobre alle ore 20.00 dai Quattro Canti.

“Abou aveva 15 anni.Sulla pelle i segni di torture subite, presumibilmente, in Libia.Era solo.Salvato e trasbordato sulla nave quarantena GNV Allegra, in rada davanti Palermo.E’ stato dodici giorni su quella nave, dal 18 al 30 settembre: per lui, dopo le visite mediche del 28 e 29 settembre, è stato disposto il trasferimento in ospedale. Intubato.E’ disidratato, non collabora, non parla.Il giorno dopo entra in coma, viene trasferito dal Cervello all’Ingrassia.Due giorni. Poi muore. Ieri, 5 Ottobre.A quindici anni. Solo. Le indagini sono in corso, appureranno le responsabilità. Ma noi non possiamo restare indifferenti”.

“Vogliamo ricordare Abou, manifestare vicinanza a tutte le persone che sono costrette – dopo viaggi ed esperienze terrificanti e dopo le torture e le violenze in Libia – a subire respingimenti, odio e rifiuto da parte della nostra Unione Europea.Le navi quarantena, lo abbiamo detto più volte, sono strumenti pessimi e pericolosi.Sono il paravento dietro il quale nascondiamo le nostre responsabilità e che ci consente, per un po’, di non vedere e di fare finta di essere più sicuri.Intanto le tragedie si continuano a consumare”.

“Vogliamo unirci in una fiaccolata questa sera, martedì 6 ottobre, per dare ad Abou l’abbraccio che ha cercato e non ha ricevuto, l’affetto di cui ogni ragazzino ha bisogno.Vogliamo dire dire, a tutte e a tutti, che non ci stiamo, non ci arrendiamo, non ci lasceremo distrarre. Che vogliamo conoscere la verità, vogliamo sapere cosa succede su quelle navi quarantena in cui le persone diventano invisibili e sono trattenuti anche i bambini”

Appuntamento alle ore 20.00 in piazza Villena (Quattro Canti). Portate con voi una fiaccola o una candela.

Si richiede l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale

Forum Antirazzista Palermo

https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=785382412239755&id=230749981036337

