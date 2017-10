Oggi vi consiglio una ricetta gustosissima: le fettuccine con salsa Alfredo vegana, aromatizzate al tè matcha. Recenti studi hanno dimostrato che le foglie di tè matcha conterrebbero 137 volte il contenuto di antiossidanti rispetto al normale tè verde ed una quantità molto elevata di polifenoli e diversi aminoacidi, che riducono lo stress fisico e psicologico.

Il sugo alfredo dovrebbe avere origini italiane: pare che fosse conosciuto nella Roma dei primi del ‘900 ed esportato negli Stati Uniti dove è diventato famosissimo ed è utilizzato oltre che per condire la pasta anche sulle verdure bollite o su crostini o addirittura come crema densa da proporre come primo piatto. La salsa originale era composta da burro, panna e molto parmigiano, la versione che propongo è priva di ingredienti di origine animale ma senza nulla togliere al gusto e alla cremosità.

Ingredienti per le fettuccine con salsa alfredo:

150 g di farina integrale/semintegrale

1 cucchiaio di tè matcha

per la salsa alfredo:

3 tazze di cavolfiore a pezzetti

1 tazza di brodo vegetale

1/2 cipolla a pezzetti

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di lievito alimentare

1/2 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di salsa di soia

2 cucchiaini di sale integrale

Preparazione

In una ciotola capiente setacciate la farina con il tè matcha, aggiungete a filo l’acqua ed impastate fino ad ottenere un panetto che non si appiccica alle mani. Lasciate riposare il composto coperto a temperatura ambiente per 15 minuti. Stendete una sfoglia sottile, infarinatela e procedete con il taglio delle fettuccine. Lasciatele su un piano leggermente infarinato in attesa della cottura e nel frattempo dedicatevi alla preparazione della salsa alfredo. Riscaldate l’olio in una casseruola dal fondo spesso. A fuoco dolce, fate imbiondire la cipolla fino a quando non sarà diventata traslucida, se necessario aggiungete qualche cucchiaio di brodo vegetale. Aggiungete il cavolfiore a cimette e fate insaporire qualche minuto, poi aggiungete il brodo vegetale e lasciate cuocere a fuoco medio fino a cottura e fino a completo assorbimento del brodo. A questo punto mettete il cavolfiore in una ciotola con il resto degli ingredienti (lievito alimentare, succo di limone, sale, salsa di soia) e con un frullatore ad immersione frullate fino ad ottenere una crema vellutata e lasciate da parte. Intanto portate a bollore abbondante acqua salata e cuocete le fettuccine per 10 minuti. Terminata la cottura, in una padella capiente, spadellate le fettuccine al tè matcha con la salsa alfredo.

Consigli

Come tocco finale, spolverizzate con il pepe macinato.

Buon Appetito!