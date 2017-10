Teatro al Museo in collaborazione con Festival Teatro Bastardo venerdì 13, sabato 14 ore 9.00 e ore 18.30 e domenica 15 ottobre ore 18.30 presentano: Fiabe Giapponesi – Concerto per voce, dispositivi di playback e strumenti elettroacustici di e con Chiara Guidi e Giuseppe Ielasi della Socìetas (Cesena). Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.

Otto spettacoli per otto domeniche

Domenica 15 ottobre alle 18.30 si apre “Teatro al Museo”, rassegna di teatro di immagine per bambini che prevede otto spettacoli domenicali in programma fino al 15 aprile 2018 al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo. Inaugurano la rassegna Chiara Guidi e il musicista Giuseppe Ielasi con le Fiabe Giapponesi



Torna l’arte del narrare

Per millenni l’arte della narrazione si è intrecciata con il lavoro artigianale. E mentre si tesseva, filava, annodava, raschiava, sfregava, strisciava, strappava… raccontare diventava un mestiere immerso in un mondo di suoni. Il senso di quanto veniva raccontato si affidava alla musica delle mani e al suono della voce e tra bocca, mani e orecchie ci si apriva a un mondo e si apriva un mondo. In una stanza racconteremo alcune fiabe giapponesi che incominciano e finiscono nello stesso punto. Il protagonista, alla fine, si trova sempre là dove la storia era incominciata, come se non fosse successo nulla.

I bambini diventeranno narratori

Fiabe Giapponesi è una creazione site-specific che permetterà ai bambini di sperimentare in prima persona l’esperienza della creazione, con l’ausilio di diversi materiali e oggetti di scena. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Festival Teatro Bastardo, di cui il Museo è partner ufficiale. Inserito nella sezione dedicata all’infanzia, lo spettacolo sarà preceduto dalle rappresentazioni di venerdì 13 e sabato 14 alle 9.00 e alle 18.30.

I protagonisti:

Chiara Guidi fondatrice nel 1981 insieme a Romeo e Claudia Castellucci della Socìetas Raffaello Sanzio, è stata anima del ritmo drammaturgico e della composizione vocalica degli spettacoli della compagnia, firmando diverse regie e curando la ricerca sulla parola recitata di ogni attore. Con la Socìetas ha realizzato spettacoli che hanno girato tutto il mondo nei principali festival e teatri internazionali. Da più di vent’anni ha messo a punto un’idea di teatro infantile e di sperimentazione della voce per interrogare il teatro e vedere come, attraverso infanzia e voce, questo può diventare un’esperienza sonora di lingua e parola. Nel 2013 riceve il Premio Speciale UBU per i Festival Màntica e Puerilia.

Giuseppe Ielasi è un artista sonoro con alle spalle una lunga militanza nell’improvvisazione e nella composizione: i suoi lavori sono ora paesaggi sonori che utilizzano spesso frammenti musicali già registrati, ricomposti attraverso complessi impianti multicanale. Curatore insieme a Jennifer Veillerobe di Senufo Edizioni, Ielasi ha collaborato con Renato Rinaldi, Thomas Ankersmit, Michel Doneda, Ingar Zach, Dean Roberts, suonando live con Taku Sugimoto, Jerome Noetinger, Mark Wastell, Martin Siewert, Nmperign, Brandon Labelle, Nikos Veliotis, Alessandro Bosetti, Gert-Jan Prins, Phill Niblock, Oren Ambarchi.

Come partecipare

Sarà possibile acquistare un abbonamento per 8 spettacoli al prezzo di €50,00 oppure il biglietto unico per uno spettacolo al prezzo di € 5,00. La biglietteria sarà disponibile da martedì a sabato ore 10.00 – 18.00; domenica e lunedì ore 10.00-14.00 e a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo. Sarà disponibile anche un servizio di biglietteria online.