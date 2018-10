La questione del randagismo tiene ancora sugli attenti l’amministrazione comunale. Ferrandelli chiede di spostare le somme messe a bando per realizzare un nuovo canile. Intanto, è stato bloccato il trasferimento di 20 cani dall’ex mattatoio comunale di Palermo, da parte della ditta Ati Dogs Town, che ha vinto un bando da 380 mila euro, per portare gli animali a gruppi di venti in una struttura della Campania. Circa quaranta persone tra associazioni e rappresentanti delle istituzioni hanno presidiato l’ex mattatoio comunale per impedire il trasferimento dei cani.

Le parole di Ferrandelli

Festeggia il leader dell’opposizione al Comune, Fabrizio Ferrandelli: “Oggi abbiamo portato a casa una prima vittoria: i cani resteranno a Palermo. I dubbi sollevati ieri circa le autorizzazioni e l’utilità di questo trasferimento sono stati recepiti sia dall’amministrazione comunale, che ha inviato un’apposita nota, che dal dirigente, che ha revocato il provvedimento. Dopo una lunga battaglia, durata ore, alla presenza degli agenti di polizia municipale, delle associazioni animaliste e dei veterinari dell’Asp, abbiamo avuto ragione e abbiamo impedito che i cani venissero trasferiti con mezzi non idonei”.

“Oggi a vincere è stata quella parte sana di città – conclude Ferrandelli – in cui ognuno, amministrazione inclusa, fa la propria parte, trovando punti comuni. La sfida reale ora sarà quella di aprire un tavolo comune in cui trovare soluzioni che mettano il benessere degli animali prima di tutto”.