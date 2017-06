PALERMO – Arriva l’assoluzione definitiva per il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu, accusati di favoreggiamento aggravato alla mafia.

L’assoluzione definitiva

La Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso della procura generale di Palermo contro la sentenza di assoluzione in Appello, in cui la Procura generale aveva chiesto una condanna di quattro anni e mezzo di reclusione per Mori e di tre anni e mezzo per Obinu.

L’accusa

Secondo l’accusa, nell’ottobre del 1995, i due alti ufficiali dell’Arma, non fecero scattare il blitz che avrebbe potuto portare alla cattura dell’allora latitante Bernardo Provenzano. La Corte d’Appello aveva confermato in pieno l’assoluzione di primo grado con la formula “perche’ non costituisce reato”.