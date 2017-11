TRAPANI – Sono stati catturati nella notte i tre detenuti evasi lo scorso 24 ottobre dal carcere di Favignana. Si tratta di Adriano Avolese, condannato all’ergastolo per omicidio, Giuseppe Scardino, condannato a 15 anni per una serie di rapine e per il tentativo di omicidio di un poliziotto, e il suo complice Massimo Mangione, condannato a 12 anni e otto mesi per gli stessi reati.

La fuga a bordo di un gommone

I tre stavano tentando di lasciare l’Isola a bordo di un gommone rubato. Ma una pattuglia composta da quattro carabinieri è riuscita a bloccarli vicino al porto, grazie a una serie di controlli mirati che erano stati predisposti dal comando provinciale dell’arma. Massimo Mangione, uno dei tre detenuti, era riuscito a scappare, tuffandosi in acqua e iniziando a nuotare al buio.

A quel punto sono state mobilitate tutte le forze dell’ordine presenti sull’isola, comprese le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto che hanno illuminato il tratto di mare. Tornato a riva Mangione ha cercato di scappare a piedi ma è stato catturato dai militari e dalla polizia penitenziaria che hanno seguito le tracce lasciate a terra dai suoi vestiti dagli bagnati.

I tre detenuti evasi sono stati quindi trasferiti da Favignana a Trapani e adesso si trovano nella caserma del comando dei carabinieri di Trapani.