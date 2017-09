Claudio Fava ha presentato in conferenza stampa all’Ars la lista a sostegno della sua candidatura alla presidenza della Regione siciliana, si chiamerà «Cento passi per la Sicilia» e sopra la scritta «Claudio Fava presidente».

Il logo fa riferimento ai cento passi che separavano la casa a Cinisi di Peppino Impastato da quello del mandante del suo assassinio, il boss Tano Badalamenti; il simbolo è stato presentato in conferenza stampa, a Palermo, da Claudio Fava e Ottavio Navarra, suo vice, alla presenza degli esponenti dei partiti della sinistra: Mdp, Prc, Si, Verdi.

Le parole del candidato nel corso della presentazione

«A Roma si decide che Alfano starà con Renzi per la legge elettorale, e i siciliani vengono considerati carne da macello», ha detto Fava, presentando il simbolo della lista elettorale.

Secondo un sondaggio commissionato all’Istituto Piepoli dallo staff di Claudio Fava, Nello Musumeci (centrodestra) è in vantaggio nella corsa alla presidenza della Regione siciliana con il 42% delle preferenze del campione intervistato. Fava (sinistra) e Giancarlo Cancelleri (M5s) sono al 25%. In coda Fabrizio Micari, candidato del centrosinistra, con l’8%. Il dato dell’affluenza è stimato al 51%. Il sondaggio si basa su un campione di 500 persone, selezionati tra maggiorenni residenti in Sicilia, ed è stato effettuato telefonicamente a settembre.

