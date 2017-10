Il Comune di Palermo e Fastweb hanno presentato, nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, e di Sergio Scalpelli, direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Fastweb, il programma dei tre corsi di formazione per lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito digitale.

Tre corsi gratuiti e il lancio di UltraFibra

I corsi sono organizzati da Fastweb Digital Academy, la nuova scuola per le professioni digitali con sede a Milano creata insieme a Fondazione Cariplo nell’ambito di Cariplo Factory e si svolgeranno dal 6 al 9 novembre presso il Consorzio Arca. Durante la conferenza stampa è stato annunciato anche il lancio, a partire dal mese di novembre, di UltraFibra, il servizio di Fastweb che consente di raggiungere velocità di collegamento alla rete Internet fino a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload, un vero e proprio abilitatore chiave di servizi innovativi per i cittadini.

Palermo laboratorio di innovazione

Il progetto per lo sviluppo di competenze digitali, organizzata da Fastweb Digital Academy per la prima volta al di fuori di Milano, costituisce la parte nevralgica di un piano che vuole fare di Palermo un laboratorio di innovazione sia a livello di infrastrutture che di servizi, passando per la divulgazione della cultura digitale, a conferma di un rapporto ormai consolidato fra Fastweb e l’amministrazione pubblica del territorio.

All’interno di un sistema Paese come quello italiano dove è crescente la richiesta di digital skills, Fastweb Digital Academy, nata con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale e di accelerare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, arriva a Palermo proprio per supportare il capoluogo siciliano nel suo percorso verso una piena digital transformation, investendo con passione e impegno in un progetto che vuole avvicinare anche i giovani palermitani al nuovo mondo delle professioni digitali.

A chi sono i rivolti i corsi?

Da lunedì 6 a giovedì 9 novembre, presso il Consorzio ARCA (viale delle Scienze, Edificio 16), saranno erogati 3 percorsi gratuiti di formazione specialistica, rivolti a giovani e adulti dai 20 fino ai 40 anni che superano il processo di selezione: Personal Branding (6-7 novembre, 16 ore); Digital Marketing Fundamentals (8-9 novembre, 16 ore) e Java Fundamentals (6-9 novembre, 32 ore). Al termine di ciascun insegnamento verrà rilasciato un attestato agli studenti che avranno seguito le lezioni e sostenuto un test finale. Per informazioni sui corsi, le iniziative dell’Academy e le modalità di iscrizione consultare il sito: https://www.fastwebdigital.academy

“La partnership con Fastweb unisce innovazione materiale e innovazione culturale, capitale tecnologico e capitale umano – hanno dichiarato il sindaco della città di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore alla Cultura, Andrea Cusumano -. La formazione sui temi del digitale e della comunicazione evoluta è sempre più elemento strategico di qualsiasi percorso che sia di crescita personale ma anche di costruzione di comunità”.

“Siamo orgogliosi di esportare l’esperienza di Fastweb Digital Academy a Palermo, una realtà altamente recettiva, che da quando è nata, più di un anno fa, ha raccolto con successo la sfida dell’innovazione diventando un vero e proprio esempio di come, diffondendo cultura e competenze digitali, sia possibile innescare quel processo di trasformazione in chiave digitale del territorio – ha dichiarato Sergio Scalpelli, direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Fastweb -“.

Collaborazione nata nel 2005

La collaborazione tra Fastweb e la Città di Palermo è iniziata nel 2005, quando la società ha deciso di sviluppare in città la propria rete di nuova generazione, collegando in fibra ottica famiglie, piccole e medie imprese, grandi aziende e pubblica amministrazione, dotando Palermo di infrastrutture digitali di ultima generazione. Nel 2014 è stata realizzata per il Comune di Palermo una rete Wi-Fi tecnologicamente avanzata e sicura, che garantisce la copertura delle principali piazze della città e l’accesso gratuito a tutti i cittadini.

Successivamente, nel corso del 2015, è stata completata una piattaforma di videosorveglianza, integrata a sua volta con la rete radio del Comune e gestita da Fastweb, che copre diversi punti nevralgici e tutti gli edifici scolastici della città. La società è, inoltre, fornitore di connessioni super veloci alla rete Internet e di servizi di telecomunicazione di ultima generazione anche per gli uffici e le sedi dell’amministrazione cittadina e regionale.