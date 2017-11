Perché non preparare per la festa di Halloween questi fantastici fantasmini di marshmallow? Sono dei simpatici bonbon formati da una base di pasta frolla al cacao coperta da golosi fantasmini in morbido marshmallow.

Ingredienti per i fantasmini di marshmallow:

Farina 00 150 g

Tuorli 2 Zucchero a velo 65 g

Burro 75 g

Cacao amaro in polvere 15 g

PER I MARSHMALLOW

Albumi medi 4

Zucchero 250 g

Acqua 70 ml

Gelatina in fogli 8 g

Baccello di vaniglia 1

Sale fino 1 pizzico

PER DECORARE

Cioccolato fondente 10 g

Zucchero q.b.

Preparazione

Cominciate con il preparare i biscottini di frolla al cacao che faranno da base ai fantasmi con la ricetta che preferite. Tirate una sfoglia spessa 3 mm con il matterello e poi, con un coppa pasta tondo del diametro di 4 cm, ricavate circa 40 dischetti che cuocerete in forno già caldo a 180° per circa 12-15 minuti. Fate raffreddare completamente i biscotti. Per preparare il marshmallow, mettete in ammollo in acqua fredda la gelatina finché non diverrà morbida (almeno 10 minuti). Strizzate la gelatina e scioglietela in un paio di cucchiai di acqua bollente, quindi tenetela da parte. In un pentolino, invece, versate l’acqua, aggiungete lo zucchero, mescolate e portate ad ebollizione: con un termometro per zucchero, misurate la temperatura che dovrà arrivare a 121°. Mentre lo zucchero cuoce, montate gli albumi con il sale e i semi della bacca di vaniglia, quando saranno bianchi e spumosi, aggiungete a filo lo zucchero cotto a 121°, e poi la gelatina, montando continuamente fino a che la massa non sarà fredda. Mettete la massa in una tasca da pasticcere con bocchetta liscia e larga e quindi spremete su ogni biscotto un fantasma alto circa 5-6 cm. Con il cioccolato fondente fuso praticate gli occhi e la bocca sui fantasmini, quindi spolverizzateli con lo zucchero semolato finissimo. Lasciate i fantasmini in frigorifero dentro ad un contenitore con chiusura ermetica per almeno due o tre ore e poi serviteli.

Buon Appetito!