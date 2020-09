_

“Attenetevi alle fonti ufficiali, verificate il sito comunale, i siti governativi i social del Comune, non credete a quanto circola nelle chat di whatsApp o su facebook se prima non lo avete verificato sui siti ufficiali ed istituzionali” – è questo il monito e l’appello del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli che è intervenuto oggi, in una nuova diretta facebook a seguito di una fakenews che è circolata a proposito di una falsa ordinanza che avrebbe firmato il sindaco su un ipotetico rinvio dell’apertura delle scuole e sulla chiusura di locali ed altro.

“Si chiama “procurato allarme”, articolo 658 del codice penale e viene punito con l’arresto fino a sei mesi o con un ammenda da euro 10 a euro 516″ – aggiunge il sindaco – «questa false notizie creano allarme, ansia, panico e scompiglio in una comunità e saremo inflessibili contro chi diffonderà false notizie».

“Le notizie sono le stesse che vi ho dato oggi alle 13, non ci sono ordinanze che rinviano l’inizio delle scuole o che le chiudono, qualora dovessi firmare un’ordinanza ve lo comunicherò io, non inseguite fesserie, la stupidità di alcuno, non creiamo panico e caos, continuiamo a lavorare e stare sereni. Ogni informazione vi verrà comunicata in tempo, fidatevi solo dei canali ufficiali” – continua il sindaco.

Il sindaco ha poi ribadito i dati forniti stamani sui 16 positivi ma ha anche ribadito che la situazione è sotto controllo, che si è svolta una riunione operativa, e che in merito alle scuole si sta lavorando a stretto contatto con i dirigenti scolastici che stanno organizzando tutto al meglio secondo i dettati ministeriale e le norme anti-contagio. “Non preoccupiamoci dei nostri ragazzi quando sono a scuola, li grazie ai dirigenti, al personale Ata, ai docenti è tutto sotto controllo è tutto sarà a norma, preoccupiamoci di quando sono fuori, che non creino assembramenti, che usino la mascherina. State sereni dunque e rispettare le norme anti contagio” conclude Tripoli.

