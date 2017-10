SIRACUSA – “Ho bisogno immediato di contanti, fai subito un bonifico, ci sentiamo dopo”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, è questo il testo della mail, con cui una donna di 32 anni è riuscita a truffare” The Siracusa international institute for criminal justice and human rights”. La mail sembrava essere stata inviata dal presidente dell’Istituto al suo tesoriere. Nel testo della mail veniva riportato un conto corrente straniero, su cui il tesoriere dell’Istituto di Siracusa, ignaro, che dall’altra parte ci fosse una truffatrice, ha versato ben 7.000 euro.

La cattura in Spagna

Sulla vicenda la Procura di Siracusa, coordinata dal procuratore Francesco Paolo Giordano e dal sostituto Davide Lucignani, ha aperto un’inchiesta. Grazie alle indagini del Nucleo investigativo telematico, si è arrivatai a identificare e arrestare una 32enne in Spagna. La donna, che aveva già incassato i soldi, è stata catturata dalla Guardia Civil spagnola, attivata da Europol. La tecnica di ‘email spoofing’ è la stessa utilizzata per truffare Confindustria.