La Guardia di Finanza di Sarzana, su ordine della Procura di La Spezia, ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e undici decreti di perquisizione domiciliari tra La Spezia, Sarzana, Santo Stefano di Magra (SP), Cesano Boscone (Milamno), Carrara (Massa), Massa e Pontedera (Pisa).

L’attività nasce nel febbraio del 2017 a seguito dell’intensificazione dei servizi istituzionali disposta dal Comando Provinciale della Spezia volta, tra l’altro, alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto verso i giovani e nelle aree, purtroppo già note per simili episodi, di Sarzana e Santo Stefano di Magra.

Nel corso delle indagini è stato disposto l’utilizzo di indagini tecniche – intercettazioni telefoniche – che hanno permesso agli operanti di individuare due filoni di rifornimento e di spaccio.

Un primo filone d’indagine ha riguardato soggetti di nazionalità marocchina che operavano soprattutto tra Sarzana, Santo Stefano di Magra e Carrara i quali reperivano la sostanze stupefacenti nella periferia di Milano.

Un secondo filone d’indagine ha visto invece protagonisti soggetti di nazionalità tunisina che erano dediti allo spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina i quali si rifornivano in provincia di Pisa.

Gli arresti, unitamente ai decreti di perquisizione, hanno riguardato cinque marocchini, tre tunisini, un nigeriano ed un italiano. L’operazione è stata resa possibile anche grazie al supporto di un elicottero del Corpo (NH500), delle unità cinofile di Genova e della Spezia, nonché dei Reparti territoriali di Corsico, Massa Carrara e Pontedera.

L’attività investigativa ha consentito di trarre in arresto dieci persone di cui quattro già arrestati in flagranza di reato e attualmente detenuti in carcere.

Sono stati sequestrati complessivamente 2,2 kg di marjuana, 200 gr di cocaina, 97 gr di eroina, oltre a vari bilancini e materiali per il confezionamento.

Le perquisizioni hanno inoltre permesso di individuare 4 cittadini extracomunitari clandestini e sequestrare 1.200 euro in contanti.