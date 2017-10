Ha ottenuto un grande consenso di pubblico la prima giornata di Expopet 2017 Catania, svoltasi presso gli spazi espositivi di Etnafiere. I visitatori infatti hanno potuto far tesoro della conoscenza e dell’amore per gli animali da compagnia ed esotici, dell’esperienza e della professionalità messe a disposizione da associazioni, allevatori, veterinari ed espositori.

Il via alla manifestazione è stato dato con il classico taglio del nastro. «Dopo il successo di Palermo, Expopet replica a Catania, – afferma l’organizzatore dell’evento Flavio Cantarero – dove torna per il quinto anno di seguito. Expopet si consolida nelle isole, e nel sud Italia, come punto di riferimento per i consumatori e per tutto il mondo del pet. Già oggi abbiamo registrato un’affluenza importante: siamo riusciti a coinvolgere il pubblico con importanti dimostrazioni come quelle delle Unità cinofile dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Tanto è stato l’entusiasmo sia da parte degli espositori che dei visitatori che sono felici di trovare in Expopet un punto di riferimento nel Sud».

Grandi i nomi delle aziende del settore che ogni anno arricchiscono la rosa degli espositori di Expopet come Adragna Pet Food (Main Sponsor dell’evento), Innovet, Monge, e Record e tante altre ancora, con le quale il pubblico ha avuto modo di confrontarsi direttamente.

Numerosi gli eventi di questa prima giornata che hanno coinvolto sia piccoli che adulti con i loro amici a quattro zampe, i quali hanno potuto cimentarsi in prove di Agility del Doggy Park e di obbedienza base dei centri K9 Trainer e Il Capobranco, ballare con la Dog Dance di Melania Aucello, e usufruire di una toelettautura gratuita con Quattrozampe Misterbianco.

Animali in città: fauna selvatica e randagismo

Di notevole importanza il convegno “Animali in città: fauna selvatica e randagismo” organizzato in sinergia da Expopet, Enpa e il Comune di Catania. Presenti la prof.ssa Gabriele Barchitta, Consulente al Randagismo del Sindaco di Catania; Cataldo Paradiso, PresidenteProvinciale ENPA Catania; il dr. Vincenzo Tarascio; medico veterinario, il dr. Antonino Salina, Dirigente Dipartimento di Prevenzione Sanitaria ASP3 Catania; il dr. Carmelo Macrì, Dirigente Servizio di Igiene Urbana Veterinaria-Lotta al randagismo; la dott.ssa Anna Maria Fausta Marino, Dirigente Responsabile Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; il dr. Claudio D’Amore, Presidente Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Catania; l’avv. Mariooo Campione, Presidente del Consiglio Provinciale Unai Catania; Vera Russo, Presidente associazione “Le Aristogatte”l’ng. Salvo Cocina, Dirigente Ufficio Speciale per la Differenziata della Regione Sicilia; avv. Viola Sorbello, Presidente Lega Ambiente Catania; dr. Gerardo Rossomando, medico veterinario; Roberto Disma, attore della Compagnia Teatro della Lettera.

Un momento di incontro e di dialogo fra le Istituzioni, i volontari, le associazioni che operano nel settore degli animali, per apportare dei chiarimenti rispetto alle problematiche in sé, e attivare una rete d’intervento vagliando dinamiche, soluzioni e strategie valide ed efficaci atte a combattere la piaga dell’abbandono e dei maltrattamenti nonché a promuovere percorsi di recupero, cura, riabilitazione e successiva reintroduzione in natura degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà.

Un calendario ricco di appuntamenti quello che interesserà anche la seconda giornata di Expopet con l’immancabile Exotic World, la Sfilata di Moda canina di Aristopet, l’ExpoDog Festival, lo stage di toelettaturaaa di Paola Acco e Sarah Odette Genova, il Dog Festival, la conferenza sul Pappagallo e sul Coniglio e molto altro ancora.