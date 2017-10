“Il Tesoro ha proceduto a firmare il provvedimento per 2.784.000 euro a favore della ex provincia regionale di Siracusa”.

Lo ha comunicato Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all’Ars e relatore del Disegno di Legge che ha stanziato le somme.

“Cominciamo, e speriamo di concludere entro il 25 ottobre, la battaglia per la distribuzione del 21,5 milioni, di cui sono stato sempre il relatore – ha detto Vinciullo – . Una cosa deve essere chiara a tutti: non siamo disponibili a compromessi né a destinare le risorse della nostra Provincia alle altre Province. La somma di 8 milioni di euro individuata è assolutamente insufficiente e non rispetta la norma”.

Alla Provincia spetterebbero almeno 11 milioni

“Io ritengo, da Presidente della Commissione Bilancio, da relatore della legge e da presentatore dell’emendamento, poi approvato dalla stessa Commissione e dal Parlamento regionale – aggiunge Vinciullo – che alla Provincia di Siracusa spettano almeno 11 milioni di euro, perché la griglia di ripartizione predisposta dalla Commissione, ad oggi, non è stata ancora rispettata”.

“L’arrivo in assessorato di tutti i dati e la comparazione degli elementi costitutivi della griglia non possono non portare all’assegnazione di almeno 11 milioni di euro alla Provincia di Siracusa. Il mio non è egoismo legislativo nei confronti delle altre Province – continua Vinciullo – ma una presa di posizione chiara e netta: ad oggi, i lavoratori delle altre Province hanno avito pagati gli stipendi, mentre quelli di Siracusa da oltre 5 mesi non percepiscono stipendi. Per cui, la somma di 11 milioni di euro, e non di 8 così come era stata approvata dal Governo, serve a coprire gli stipendi fino al mese di novembre”.

“Nessun compromesso con le altre Province – conclude Vinciullo – nessuna rinuncia ai nostri diritti. È la legge che questo prevede e la Legge va sempre rispettata e i diritti dei cittadini non vanno mai calpestati”.