Sabato 21 ottobre Etnapolis ospita J0k3r (combinazione originale alfanumerica del nome d’arte Joker), youtuber col pallino dei videogiochi e popolarissimo tra i ragazzini. L’appuntamento con Joker comincia alle ore 17 e l’evento è totalmente gratuito. I piccoli fan siciliani di Joker potranno chiedere l’autografo e farsi fotografare con l’idolo del quale quotidianamente seguono le dirette live sui social.

Il popolo dei followers

Joker nella vita reale si chiama Simone, ha 25 anni, vive a Roma e sul suo canale ufficiale conta quasi 1 milione e 400mila iscritti. Un autentico popolo di followers con la passione dei videogames con i quali Joker si interfaccia per parlare di tutto: giochi elettronici, squadre di fantacalcio, app per seguire da vicino la propria squadra del cuore (la sua è la Roma), sfide di quiz esilaranti che lo vedono in gara con Cicciogamer89, anche lui popolare youtuber ma soprattutto fratello di Simone (alias Joker).

E se Youtube è la piattaforma dove dare sfogo alla creatività e capitalizzare milioni di visualizzazioni, Facebook con i 63mila followers del suo profilo ufficiale è la community dove Joker racconta con più semplicità la sua quotidianità: vita in famiglia (con mamma e nonna), vita sentimentale (sfidanzamenti e nuovi fidanzamenti), viaggi di lavoro e serate di calcetto con gli amici di sempre che i suoi fan sfegatati conoscono e seguono attraverso gli schermi.

L’appuntamento a Etnapolis

Sabato 21 ottobre Joker sarà invece a Etnapolis, pronto a incontrare dal vivo i suoi followers siciliani per i quali è in programma anche una “call” – una videochiamata in diretta – con Cicciogamer89: un’occasione per vedere i due youtuber dal vivo in una delle loro tipiche sit-com.