EsosTheatre il 24 agosto a Tindari. Per la Biennale Internazionale di arte sacra delle credenze e religioni dell’umanità BIAS 2018 intitolata “PORTA | Porta itineri longissima dicitur esse”, organizzato da “ WISH | World International Sicilian Heritage ” in collaborazione con tanti enti tra cui l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, appuntamento venerdì 24 agosto alle ore 21 al Teatro Greco di Tindari con “Judas, the guess” , la performance di teatro totale di EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri di Sasà Neri.

EsosTheatre, le parole di Chiara Modica Donà

Il presidente di WISH e BIAS, Chiara Modica Donà delle Rose è orgogliosa di aver voluto EsosTheatre a Tindari: “Come operatore e mecenate e come artista amante della Sicilia in questi anni di promozione dell’arte, dell’architettura e dei siciliani in Sicilia e nel mondo, ho voluto raccontare l’unicità di questo luogo, della sua ‘porta aperta’ al mondo. Qui in Sicilia è possibile trovare la forza rigeneratrice di una isola vulcanica, della grande madre Etna e di una cultura millenaria, qui tutto è possibile, basta crederci e mettersi a lavorare. La Sicilia è veramente grande e va scoperta e letta tra le sue maglie e le sue trame senza pregiudizio, deve scivolare dentro come l’onda del mare, ma ha bisogno del nostro aiuto. L’opera di teatro totale ‘Judas’ rappresenta un passaggio di straordinaria suggestione e ispirazione. E sono orgogliosa di aver voluto EsosTheatre on stage al Teatro Greco di Tindari”.

In scena per ‘Judas’ saranno gli oltre 50 performer EsosTheatre, mentre creerà un dipinto dal vivo Solveig Cogliani, pittrice romana di origini siciliane che con gli ‘Esoscheletri’ è stata già protagonista della performance ‘Mc2’ citata nel Libro dell’Anno della Treccani. In scena anche le opere “La chiave dell’ultima Cena, omaggio a Jacopo Robusti detto il Tintoretto” e “La crocifissione, omaggio a Antoon Van Dyck” di Rosa Mundi.