PALERMO. Enosteria Sicula e Cantine in Cucina. Le aziende vitivinicole siciliane sposano la cucina di Enosteria Sicula. Partirà dal prossimo 1 febbraio un ciclo di cene-degustazioni in cui cibo e vino si incontreranno per dare vita a un attraente viaggio tra profumi e sapori delle specialità gastronomiche siciliane dell’Ambasciatore del Gusto Gioacchino Sensale, consulente chef del locale di via Torrearsa 3, e i vini siciliani della carta di Enosteria.

Fiore all’occhiello delle serate sarà la gradita presenza di produttori, enologi e brand ambassador che avranno il piacere di illustrare, tra una portata e l’altra, genesi, storia e mission aziendale, districandosi nelle diverse disamine di produzione dei vini, alle quali si affiancheranno aneddoti ed episodi, talvolta persino singolari e bizzarri, che incuriosiranno e stuzzicheranno il commensale.

Anche questo format, così come ormai nello stile di Enosteria Sicula, sarà un’esperienza multisensoriale a forti tinte siciliane, che dipingerà un lungo itinerario tra piatti e calici che porterà dritto alla scoperta delle colorate atmosfere regionali attraverso tonalità agrodolci, segno distintivo della Sicilia.

Un piatto, un vino. Entrambi rigorosamente di qualità. E la cena diventa subito occasione favorevole per far parlare di sé, un pretesto di socializzazione davanti a piatti e vini, questi ultimi selezionati ed abbinati con armonia da Marcello Malta, degustatore ufficiale Ais Sicilia, e da Livia Ricevuto, sommelier Ais e responsabile di sala, che ne racconteranno le note degustative congiuntamente alle percezioni organolettiche dei piatti della gastronomia siciliana di Gioacchino Sensale.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli ideatori e titolari di Enosteria Sicula: Massimo Rallo, Danilo Ciulla e Piero Scelfo. Un ciclo di incontri che sposerà, da qui alle soglie dell’estate prossima, le creazioni di Sensale e le eccellenze enologiche sotto il cielo che brilla di Sicilia.

Si comincia subito, il prossimo venerdì 1 febbraio. Enosteria avrà il piacere di ospitare la cantina trapanese Fondo Antico, della famiglia Polizzotti Scuderi, che si trova in Frazione Rilievo, esattamente a metà strada della S.S. 115 che collega Trapani a Marsala. Tradizione, esperienza e qualità i suoi capisaldi.

Un’azienda agricola che si distingue per attenzione e rispetto verso la Natura: cura maniacale per l’integrità dell’uva che arriva in cantina, ridotta applicazione di fitofarmaci e utilizzo di fonti di energie alternative per ridurre le emissioni di CO2.

Tra i commensali l’onore di avere l’intraprendente e dinamica enologa della cantina, Lorenza Scianna, eletta enologo dell’anno 2014 per la Guida Vini del Giornale di Sicilia, che illustrerà la sua azienda attraverso i suoi vini, negli anni pluripremiati.

Questo il menù in abbinamento ai vini Fondo Antico di venerdì 1 febbraio:

Antipasto

Prosciutto cotto fatto in casa con erbe di montagna, carpaccio di funghi e insalata di agrumi al pepe rosa, melograno e ortaggi croccanti

In abbinamento:

Grillo Parlante 2017 (Grillo)

*****

Primo piatto

Paccheri ripieni di broccoli arriminati, fonduta di caciocavallo e guanciale croccante

In abbinamento:

Il Coro 2016 (Grillo macerato)

Memorie 2013 (Nero d’Avola in rosé)



*****

Secondo piatto

Costoletta di agnello in crosta di scacciò e rollata di agnello alle erbe mediterranee, tortino di patate e ortaggi di stagione

In abbinamento:

PerTe 2017 (Perricone)

*****

Dessert

Pera con ricotta alla vaniglia e crumble al cioccolato

In abbinamento:

Baccadoro (passito di Grillo e Zibibbo)

Prezzo: 35 € per persona

Per prenotazioni: Tel. +39 339.4531471

Enosteria Sicula: Via Torrearsa, 3 – Palermo