ENNA – La Polizia di Stato di Enna ha arrestato, un uomo di 41 anni, per persecuzione nei confronti di una donna. L’uomo aveva già precedenti penali.

I pedinamenti a ogni ora del giorno

Una misura cautelare di divieto di avvicinamento ad una libera professionista ed ai luoghi frequentati dalla donna, era stata già emanata a causa del comportamento dell’uomo. In più occasioni lo stalker si era appostato sotto casa della donna, dove svolgeva anche la sua professione, la chiamava insistentemente al telefono, la pedinava per la città, in auto ed a piedi. Il comportamento ossessivo aveva generato nella donna grande paura per la sua stessa incolumità.

L’uomo adesso è agli arresti domiciliari