Emergenza idrica a Catania. Le aziende senz’acqua da anni, sia per la fornitura industriale che per uso potabile, costrette a rifornirsi a intermittenza con autobotte: questo lo scenario in cui gli imprenditori operano quotidianamente.

Per questo ZIC Re-Industria, l’associazione di imprese insediate alla Zona Industriale di Catania, denuncia i gravi disagi per le imprese dell’area, sottolineandone l’importanza anche ai fini della sicurezza antincendio, e che l’ente preposto IRSAP non è in grado di risolvere.

Indire una conferenza di servizi per affrontare l’emergenza

L’associazione richiede pertanto agli enti competenti di indire una conferenza di servizi per risolvere al più presto l’emergenza.

In allegato la lettera inviata alla Prefettura di Catania, Presidenza della Regione, Assessorato Regionale alle Attività Produttive, IRSAP, Comune di Catania, SIDRA, per sensibilizzarli.