Circa 4 milioni e 600mila siciliani sono chiamati alle urne. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22. I cittadini di almeno 18 anni dovranno portare un documento d’identità e la tessera elettorale.

Elezioni Sicilia, una scheda gialla

Nei seggi verrà fornita agli elettori una scheda gialla, suddivisa in rettangoli, ognuno corrispondente a una lista provinciale. Di fianco a ogni lista provinciale è indicato il nome del candidato alla carica di governatore.

Si dovrà barrare con una “X” la lista provinciale prescelta. C’è la possibilità di esprimere una preferenza per il candidato deputato all’assemblea regionale preferito, scrivendone il nominativo. Sulla destra poi si dovrà segnare con un’altra “X” il nome del candidato alla presidenza della regione, il simbolo della sua lista, o entrambi.

C’è la possibilità del voto disgiunto: votare per una lista provinciale e una regionale non collegate tra di loro. Qualora venga espressa la preferenza solamente per una lista provinciale, il voto andrà automaticamente alla lista regionale ad essa collegata.