“Se camminiamo uniti non ci ferma nessuno”. Fabrizio Micari non ha dubbi e confida nel risultato alle prossime elezioni regionali. Durante l’assemblea dei circoli Pd, che ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale del partito democratico, Micari ha preso la parola per spronare tutti a dare il massimo in nome dell’unità del centrosinistra.

“L’atmosfera che ho visto qui è quella che voglio ritrovare in ogni tappa della campagna elettorale. Ho letto polemiche e strumentalizzazioni sull’iniziativa di venerdì scorso a Catania, ma in realtà quella manifestazione ci ha dato delle indicazioni importantissime: dobbiamo mettere da parte i personalismi e lavorare tutti insieme per un unico obiettivo”.

Il sostegno di Raciti

Anche Fausto Raciti, segretario regionale del Pd, ha preso parola circa la candidatura di Micari: “Da oggi parte la campagna elettorale del Partito democratico, trasmetteremo a Micari tutta la nostra energia. La nostra classe dirigente, i nostri segretari di circolo, i nostri iscritti e militanti hanno voluto far sentire il loro abbraccio a Fabrizio Micari: con lui, tutti uniti, andremo verso la vittoria”.