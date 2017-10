Sono state presentate dei liste dei candidati alle prossime elezioni regionali del 5 novembre.

Liste e candidati presidente

All’Ars c’è posto per 70 deputati, 20 in meno rispetto a cinque anni fa. Ai sessantadue rappresentanti che verranno eletti, si devono aggiungere i 6 componenti del listino del presidente, il presidente eletto, il candidato presidente che si piazzerà secondo. Gli aspiranti parlamentari sono 900, distribuiti in 15 liste. I candidati presidente sono 8: Nello Musumeci, Claudio Fava, Giancarlo Cancelleri, Fabrizio Micari, Francesco Paolo Busalacchi, Roberto La Rosa, Piera Lo Iacono e anche Pierluigi Reale di Casa Pound.

Di seguito le liste:

Lista Movimento 5 Stelle

Lista Cento Passi

Lista Diventerà Bellissima

Lista Micari

Lista Udc

Lista Forza Italia

Lista Pd

Lista Ap-Centristi

Lista Pdr-Sicilia Futura

Lista FdI – NcS

Lista Autonomisti e popolari

Lista Noi con Busalacchi

Lista Siciliani Liberi con Roberto La Rosa

Lista Civica per il Lavoro

Lista Casa Pound