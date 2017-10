La Commissione parlamentare antimafia farà un lavoro di controllo sulle liste dei candidati, che saranno presentate in vista delle regionali del 5 novembre in Sicilia.

Decisa anche una missione a Palermo

La decisione, come scrive l’Ansa, è stata presa oggi nel corso dell’Ufficio di presidenza della Commissione. E’ stata decisa anche una missione a Palermo per la prossima settimana. La richiesta di un esame delle liste era stata avanzata dal presidente del Consiglio regionale, Giovanni Ardizzone, e dal candidato M5S alla presidenza Giancarlo Cancelleri.

“Sono particolarmente contento – ha dichiarato Cancelleri – visto che la richiesta di questi controlli era partita da me e dal presidente dell’ARS Ardizzone. Qualcuno invece starà tremando”. Gli fa eco il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone, che ha dichiarato: “Un intervento necessario, vista l’incapacità di alcuni partiti e candidati presidenti a fare una rigorosa selezione dei propri candidati. L’auspicio è che il lavoro di controllo sulle liste termini prima del 5 novembre, consentendo in questo modo ai cittadini siciliani di poter scegliere i propri rappresentanti con serenità, dimostrando così che la Sicilia non è una terra irredimibile”.