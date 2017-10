Tre consiglieri regionali ancora da eleggere, insieme con due revisori dei conti. Domenica 8 ottobre, dalle 9,30 alle 17,30, il ballottaggio, a cui sono invitati solo i giornalisti professionisti, per decidere l’assegnazione degli ultimi posti disponibili al Consiglio regionale e nel Collegio dei revisori dell’Ordine di Sicilia. Tre professionisti e i tre consiglieri, più il revisore dei pubblicisti, sono già stati eletti infatti domenica scorsa, avendo ottenuto il quorum della metà più uno dei voti validamente espressi.

Elezioni del Consiglio regionale

Per il Consiglio regionale sono al ballottaggio, secondo l’ordine delle preferenze ottenute al primo turno: Giulio Francese (che ha avuto 227 voti), Maria Pia Farinella (200), Salvatore Ferro e Tito Cavaleri (entrambi con 199 e con la stessa anzianità di iscrizione: Ferro è più grande di età), Eleonora Cosentino (181 voti) e Michela Petrina (167). Per quanto riguarda i revisori dei conti, si dovranno confrontare al terzo turno Daniele Ditta (208 voti), Placido Ventura (195 voti), Salvatore “Salvo” Messina (192 voti) e Mariangela Di Stefano (104 voti).

Tre preferenze

Si potranno dare massimo tre preferenze per i consiglieri e due per i revisori, da esprimere su schede precompilate, dove saranno presenti i nomi e i cognomi dei candidati, da barrare con una croce. Le operazioni di voto saranno dunque più veloci e più semplici: massima attenzione dovrà però essere prestata, oltre che al numero massimo di preferenze, anche a non tracciare eventuali altri segni sulle schede, perché queste potrebbero essere causa di nullità delle schede stesse.

Al voto sono chiamati 1045 professionisti, 708 uomini e 337 donne: esclusi però i morosi, che non potranno essere ammessi al voto se non risulterà che abbiano pagato le quote arretrate entro domenica 1 ottobre. Si vota ancora nei tre seggi: a Palermo, nella sede dell’Ordine, via Bernini 52-54; a Catania all’hotel Excelsior, piazza Verga 39; a Messina all’hotel Europa, Ss114, km 5,470.