Sono chiamati a recarsi alle urne, in totale, 1.710.451 elettori. L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, quest’ultime devono essere di genere diverso; una di genere femminile ed una di genere maschile. Se entrambe le preferenze appartengono allo stesso genere, la seconda preferenza verrà annullata.

Si ricorda che il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, e non viceversa.

Quest’anno, considerata lo stato epidemiologico da Co. Vid 19 l’elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.

Si rammenta che l’elaborazione e la diffusione dei dati, relativi ai risultati elettorali delle elezioni comunali, saranno effettuate mediante l’utilizzo del programma IDEC, realizzato con la collaborazione dell’Assessorato Regionale dell’Economia e della Società Sicilia Digitale e delle Prefetture della Sicilia.



Durante le operazioni di voto, che si svolgeranno nella sola giornata di oggi domenica 12 giugno dalle ore 07,00 alle ore 23,00 saranno pubblicate tre rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. I dati di affluenza alle urne saranno diffusi ai seguenti orari: domenica 12 giugno alle ore 12,30 – 19,30 – 23,30.



Considerata la concomitanza dello svolgimento dei 5 referendum nazionali, lo scrutinio delle elezioni amministrative avrà inizio a partire dalle ore 14,00 di lunedì 13 giugno; i dati provvisori, man mano che verranno trasmessi dalle Prefetture territorialmente competenti a questo Dipartimento, saranno immessi sul citato sistema IDEC, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale.

Eventuale ballottaggio domenica 26 giugno

Si ricorda, inoltre, che le operazioni di voto dell’eventuale turno di ballottaggio, si svolgeranno domenica 26 giugno dalle ore 07,00 alle ore 23,00.



Durante le operazioni di voto di questo eventuale turno, saranno pubblicate, così come per il primo, tre rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto; i dati di affluenza alle urne saranno diffusi alle ore 12,30 alle 19,30 e alle 23,30 di domenica 26 giugno.



Le operazioni di scrutinio avranno inizio la stessa giornata di domenica 26 giugno immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto.



Anche per il secondo turno, così come per il primo, i dati, man mano che verranno trasmessi, saranno immessi nel sistema IDEC, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale.