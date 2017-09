“Prevediamo una grande vittoria del centrodestra in Sicilia. Ci troviamo davanti a un anno importante, in cui tra regionali e politiche si deciderà il futuro dell’Italia”. Parola di Silvio Berlusconi intervenuto durante la manifestazione organizzata da Antonio Tajani “l’Italia e l’Europa che vogliamo”.

Sia in Sicilia che in Italia, l’avversario più agguerrito sembra essere il Movimento 5 stelle di Grillo che ha scelto Di Maio come prossimo candidato premier.

“Il M5s ha indicato come candidato premier un giovane che mi sembra una meteorina della politica – conclude Berlusconi – che viene bene in tv ma non porta alcun bagaglio per gli italiani”.