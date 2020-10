Ore 22.35: Ad Agrigento ballottaggio sempre più vicino: Franco Micciché ha raggiunto il 36,49% e Lillo Firetto il 28,55%, segue Marco Zambuto con il 17,34%.

Ore 22.15 – A Casteltermini, vince Gioacchino Nicastro.

Ore 22.10 – A Carini (Pa) ci sarà il ballottaggio tra Giovì Monteleone, che ha ottenuto il 36,6%,e Salvatore “Totò” Sgroi con il 32,8%.

Ore 21.56 – A Misilmeri Rosario Rizzolo è il nuovo sindaco. A Trabia vince Leonardo Ortolano.

Ore 21.50 – A Pollina (Pa) eletto Pietro Musotto con il 53,22%, a Caltavuturo vince Salvatore Di Carlo, a Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi.

Ore 21.45 – A Graniti vittoria di Carmelo Lo Monte. A Raccuja vince Ivan Martella, e ad Isola delle Femmine Orazio Nevoloso.

Ore 21.40 – A Pedara (Ct) eletto sindaco Alfio Cristaudo (53,7%), Ad Agira (En) Maria Gaetanagreco (80,85%) e a Nicosia (En) vince Luigi Salvatore Bonelli (72,6%).

ORE 21.38 – A Serradifalco (Cl) trionfo assoluto per Leonardo Burgio, eletto sindaco con il 90% dei voti. A Villalba (Cl), invece, Maria Paola Immordino vince il duello serrato con Rita Favata: 51,07% contro 48,93%.

Ore 21.07 – Pippo Midili, 57 anni, giornalista è stato eletto in prima battuta sindaco di Milazzo, nel Messinese. Il primo cittadino ha ottenuto oltre il 43 per cento dei voti (7500) contro il 25 per cento dell’uscente Lorenzo Italiano (4300). Pippo Midili, sindaco di centro destra, è stato appoggiato da sei liste civiche più Diventerà Bellissima, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Ore 20.53 – Il giovanissimo Marco Carianni, sostenuto da due liste civiche, conquista a Floridia (Siracusa) un posto al ballottaggio per sindaco. Per il secondo posto è sfida aperta tra Salvo Burgio, sostenuto da liste civiche e subito dietro Claudia Faraci del Pd e Cristian Fontana di Fratelli d’Italia.

Ore 20.51 – L’ex pm Antonio Ingroia ha mancato l’elezione come sindaco Campobello di Mazara, un centro importante della provincia di Trapani. Ha ottenuto il 18,6 per cento. E’ stato distanziato dal sindaco uscente Giuseppe Castiglione che ha ottenuto il 66,9 %. Dietro il terzo candidato, Gaspare Passanante.

Ore 20.20 – Maria Terranova è il sindaco di Termini Imerese. Vince al primo turno con il 43,11%, davanti a Francesco Caratozzolo al 29,59%

Ore 20.00 – Matteo Ruvolo, appoggiato da liste di centrodestra, dovrebbe essere il nuovo sindaco di Ribera. I dati non sono ancora ufficiali ma il candidato avrebbe superato il 40 % dei voti. Dietro di lui Alfredo Mulè liste civiche di Destra. e Lega e Francesco Montalbano appoggiato da liste di centrosinistra.

Ore 19.40 – Nino Bellia con circa il 58% di voti è stato confermato sindaco di San Giovanni La Punta, nel Catanese. Era sostenuto da dieci liste civiche. Secondo, con circa il 22%, è arrivato Santo Trovato, appoggiato da quattro liste civiche e dall’Udc. Seguono Lorenzo Seminerio, candidato di Lega, Fdi e di una lista civica, e Giusy Rannone, del M5s e sostenuta anche da una lista civica.

Ore 19.35 – A Bronte Giuseppe ‘Pino’ Firrarello dovrebbe essere riconfermato a primo cittadino. Quando è stato scrutinato circa il 70% delle schede l’81enne leader di moderati del centrodestra nell’area ha avuto il 44% dei voti contro il 35% del sindaco uscente Graziano Calanna, sostenuto dal centrosinistra.

Ore 19.32 – A Ispica (Ragusa) il sindaco sarà quasi certamente eletto al primo turno: è testa a testa infatti oltre la soglia del 40% fra il sindaco uscente Pierenzo Muraglie e l’ex assessore regionale alla Sanità Innocenzo Leontini. I due candidati sono tuttora separati da poche centinaia di voti: quando mancano poche sezioni, Leontini ha un vantaggio di poco meno di 300 voti su Muraglie.

Ore 19.28 – L’ex presidente della Commissione nazionale antimafia, Francesco Forgione, sarà il nuovo sindaco di Favignana, la principale isola delle Egadi. Superati Maria Sinagra, candidata del centro destra, e Salvatore Braschi (lista civica).

Ore 19.22 – Ormai manca solo l’ufficialità, ma Massimo Grillo sarà il nuovo sindaco di Marsala con circa il 56% dei consensi al primo turno (ampiamente sopra la soglia del 40%) e battendo il primo cittadino uscente Di Girolamo, fermo al 33% e che si è detto pronto a rinunciare al seggio in Consiglio Comunale. “Mi aspettavo questa vittoria – dice Grillo – Bastava ascoltare i cittadini. C’era una voce univoca. Ringrazio tutti i marsalesi per la fiducia che hanno dato alla mia persona e al gruppo di lavoro”.

Ore 19.08 – A Marsala (Tp) Massimo Grillo del centrodestra sempre più vicino ad una nettissima vittoria sul sindaco uscente Alberto Di Girolamo (centrosinistra): con 60 sezioni scrutinate su 80, Grillo si attesta al 54,8% contro il 30% di Di Girolamo.

Ore 18.45 – A Termini Imerese (Pa) è in testa la candidata sindaco Maria Terranova, del movimento 5 Stelle appoggiata dal Pd con 40,48%. Seguono Francesco Caratozzolo del centrodestra, con 29,70%, poi Anna Amoroso del centrodestra con 28,65% e infine Graziella Vallelunga con l’1,7%.

Ore 18.40 – A Carini a metà dello spoglio è in testa il sindaco uscente Giovì Monteleone del centrosinistra, con il 38%, a seguire Salvatore Sgroi del centrodestra con il 32%, segue Gianfranco Lo Piccolo della destra con il 26%, infine Ambrogio Conigliaro del Movimento 5 Stelle con il 4%.

Ore 18.35 – Ormai definito il ballottaggio ad Augusta (Siracusa): a contendersi la carica di sindaco saranno l’ex primo cittadino Pippo Gulino e l’ex consigliere comunale Giuseppe Di Mare, entrambi sostenuti da liste civiche. Entrambi hanno distanziato di circa dieci punti percentuali l’altro ex sindaco, Massimo Carrubba, ed il sindaco uscente Cettina di Pietro (M5S).

Ore 18.10 – Gaetano Di Chiara, candidato del centrodestra, è in vantaggio a Villabate (Pa) con il 49% con metà delle sezioni scrutinate. Al secondo posto Giovanni Pitarresi (centrosinistra), con il 34%. Giuseppe Irsuti (liste civiche) si attesta invece al 12%.

Ore 18.05 – A Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Pinuccio Calabrò è in netto vantaggio sugli altri candidati e dovrebbe vincere le elezioni al primo turno. Attualmente si attesta infatti sul 60,63% delle preferenze. Il candidato di centrosinistra Antonio Mamì si ferma al 31,71%, mentre Giuseppe Sottile di Vox Italia ha raggiunto il 7,66%.

Ore 18.00 – Rosario Rizzolo del centrodestra è in vantaggio a Misilmeri (Pa) con metà delle sezioni scrutinate. Rizzolo si attesta al 48%, segue il sindaco uscente Rosalia Stadarelli (liste civiche) con il 48%. Solo il 10% per Giuseppe Sucato.

Ore 17.44 – A Marsala (Tp), il candidato del centrodestra Massimo Grillo è in prima posizione con il 54,8% delle preferenze. Segue il sindaco uscente Alberto Di Girolamo con il 30%. Questa la situazione dopo lo spoglio di 30 sezioni su 80.

Ore 17.40 – Con 7 sezioni scrutinate su 14, il sindaco uscente di Campobello di Mazara (Tp) si attesta al 65,45% dei voti, in netto vantaggio su Antonio Ingroia (21%).

Ore 17.35 – A Milazzo il candidato di centrodestra Pippo Midili è in netto vantaggio sugli avversari. Midili, che è sorretto da sei liste civiche più Forza Italia, Fratelli d’Italia Meloni e Diventerà Bellissima. si attesta al momento sul 45,5% delle preferenze. Se la tendenza dello spoglio venisse confermata, dovrebbe vincere senza ballottaggio. Al secondo posto si attesta Lorenzo Italiano, con il 24,50%.

Ore 17.30 – Ufficiale, Maurizio Zingales è stato eletto sindaco di Mirto (Me) con il 60,15% dei voti. Battuto Fedele Fiocco, che si ferma al 39,85%.

Ore 17.15 – Ad Enna il sindaco uscente Maurizio Di Pietro (liste civiche e centrodestra) ha raccolto quasi il 60 per cento delle preferenze dopo lo spoglio di più della metà delle sezioni. Lo sfidante Dario Cardaci, appoggiato da liste civiche e da liste di centrosinistra, si attesta al 24%. Seguono Maurizio Bruno (Cives), con il 6,1%, mentre il candidato della Lega Giuseppe Savoca si attesta al 5,8%, e Cinzia Amato del Movimento 5 stelle al 4,5%.

Ore 17.10 – Il vantaggio di Massimo Grillo a Marsala sembra sempre più netto. L’ex deputato regionale e nazionale (ex Dc, Ccd, Cdu/Udc) potrebbe essere letto sindaco direttamente al primo turno, se la tendenza dello spoglio dovesse essere confermata.

Ore 16.50 – A Marsala, secondo alcune proiezioni non ufficiali, Massimo Grillo sarebbe in vantaggio sul sindaco uscente Di Girolamo. Pinuccio Calabrò, candidato del centrodestra, sarebbe in vantaggio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Ore 15.37 – Nella provincia di Messina si è registrata l’affluenza media più alta, con il 65,02%. Fanalino di coda la provincia di Caltanissetta, dove l’affleunza media ha superato di poco il 50%.

Ore 15.33 – AFFLUENZA DEFINITIVA IN SICILIA: L’affluenza definitiva in Sicilia è pari al 59,18%- Nei 60 comuni siciliani hanno votato 409.385 elettori su 691.762 aventi diritto.

Ore 15.05 – Definitivo il dato di affluenza ad Agrigento, dove hanno votato il 62,98% degli elettori. In calo rispetto alle precedenti elezioni, quando l’affluenza era stata del 67,46%.

Ore 15.00 – Ufficiale, Salvatore Sutera è stato riconfermato sindaco di di Gibellina (Tp). Il sindaco uscente era l’unico candidato, ed è stato raggiunto il quorum di votanti.

Ore 14,47: È uscito il dato ufficiale dell’affluenza a Enna: ha votato il 61,34% degli aventi diritto (16.349 su 26.655 elettori). Nelle precedenti elezioni era stata del 66,67%.

In Sicilia seggi chiusi dalle 14,00, è iniziato lo spoglio. Sono 60 i comuni siciliani che sono stati chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Tra i comuni al voto due capoluoghi di provincia: Enna e Agrigento. Si vota anche in altri grossi centri come Milazzo, Augusta, Marsala, Termini Imerese e Carini.