Il 29 Ottobre 2017, alle ore 18 presso l’Auditorium della Rai di Palermo, Eleonora Bordonaro si esibirà in un concerto di presentazione di “Cuttuni e lamé. Trame streuse di una cantastorie”.

Primo album da solista

Il disco, in uscita il 28 Ottobre, è il primo firmato da Eleonora Bordonaro (autrice anche di alcuni brani) ed è realizzato a quattro mani con il polistrumentista e compositore Puccio Castrogiovanni. Prodotto dall’etichetta romana Finisterre e distribuito da Felmay, vanta la collaborazione di alcuni dei musicisti siciliani più rappresentativi: da Alfio Antico allo storico gruppo de I Lautari, dal talento jazz del pianista Seby Burgio alla capacità compositiva del cantautore Mario Incudine.

Le trame “streuse”

“Streuse vuol dire bizzarre, originali. Canta storie perché vengo da Paternò che in Sicilia è il paese dei cantastorie, quelli che, con la chitarra e il cartellone, andavano in giro per le piazze e il tetto dell’auto era il loro palco”. La voce di Eleonora Bordonaro (accompagnata live dai musicisti Puccio Castrogiovanni, Rosario Moschitta, Michele Musarra) si snoderà attraverso i brani, che compongono l’album come i quadri di una abile canta storie che riempie il suono di sfumature blues, manouche, latine e di mille trame originali, antiche, streuse (bizzarre, originali).

Universo femminile e siciliano

Interamente cantato in siciliano e inciso in Sicilia, comprende tredici brani, in parte tradizionali e in parte originali. L’universo femminile e gli affetti, ad esso legati, sono il filo conduttore di questo lavoro, raccontati attraverso uno sguardo che dal generale si fa più vicino, intimo, personale. E una terra – la Sicilia – sempre a fare da sfondo.

LIVE:

Eleonora Bordonaro voce

Puccio Castrogiovanni mandolino, scacciapensieri, percussioni

Rosario Moschitta chitarra

Michele Musarra basso

INFO:

Auditorium della Rai, viale Strasburgo 19 – Palermo

Inizio concerto ore 18

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

(il pubblico deve presentarsi entro le ore 17,30 per registrarsi, presso la portineria dell’Auditorium, attraverso l’esibizione di un documento di identità).

CONTACTS:

www.eleonorabordonaro.com

info@eleonorabordonaro.com