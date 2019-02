Educarnival 2019. La manifestazione, dedicata al Carnevale e giunta già alla V edizione, si terrà a Palermo nei giorni dell’1, 2 e 3 marzo 2019 con una anticipazione sabato prossimo 23 febbraio.

Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Palazzo delle Aquile alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando, dell’assessora alla scuola, Giovanna Marano, di Giuseppina Lubrano per l’USR – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Vanessa Bellanca e Massimo Valentino per la direzione artistica e organizzativa della manifestazione.

Il progetto di Educarnival è promosso dall’Amministrazione Comunale, dall’Ufficio I dell’U.S.R. Sicilia (Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale), dall’Associazione Culturale “Educarnival – Amici della Scuola”, dal Cral Istruzione (Associazione dei docenti e personale scolastico della regione Sicilia) e numerose da Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Educarnival 2019, il tema di quest’anno incentrato su gioco, ambiente e alimentazione

Il tema dell’evento quest’anno sarà incentrato sul gioco, sul rispetto dell’ambiente, sul quello della corretta alimentazione e sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e deve mirare all’incremento del turismo sostenibile.

“EDUCHIAMO ALL’AMBIENTE GIOCANDO CON L’ARTE”. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Educhiamo all’ambiente giocando con l’arte” ed è ispirato al gioco, al rispetto dell’ambiente, alla corretta alimentazione e alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, materiale e immateriale, ma il filo conduttore della manifestazione non dovrà perdere di vista il rispetto delle diversità culturali e dell’integrazione.

Le attività previste (oltre alle classiche sfilate, tanti laboratori, visite guidate, giochi di strada ed altro) coinvolgeranno complessivamente circa 5.000 fra bambini, studenti e personale delle scuole cittadine.

“Con questa manifestazione Palermo si conferma essere una ‘comunità’ ha dichiarato il sindaco Orlando – una comunità che rispetta la persona, che accoglie i diversi e che fa anche di un’iniziativa come il Carnevale una straordinaria occasione di conferma di un percorso culturale e di una visione. Grazie all’impegno della Scuola, il Carnevale non è più soltanto un divertimento e uno spettacolo, ma

diventa crescita culturale e riscoperta della storia della nostra città, per fare scuola anche fuori dalla scuola”.

Manifestazione che ha fatto riscoprire il Carnevale tra bambini e ragazzi

“Educarnival – ha dichiarato l’assessora Marano – ha arricchito il nostro programma cittadino e, attraverso il talento artistico della scuole, ha permesso la riscoperta del Carnevale che per molto tempo è stato disconosciuto come una tappa dal valore pedagogico nel percorso di crescita di bambini e ragazzi. Con questa manifestazione, il Carnevale torna ad essere una prassi educativa che rafforza la possibilità per bambini e ragazzi attraverso il travestimento di vestire i panni di qualcun altro, provando una spinta notevole per lo sviluppo del loro sistema cognitivo ed emotivo. Il fatto che la Fondazione Unesco quest’anno abbia sposato il progetto testimonia l’alto valore culturale della manifestazione”.

Ulteriore novità quest’anno sarà la possibilità di partecipare interattivamente all’evento attraverso l’applicazione ‘Educarnival’ realizzata appositamente dagli studenti dell’Istituto tecnico Vittorio Emanuele III, scaricabile gratuitamente su tutti gli store.