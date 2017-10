I PANETTONI FIASCONARO A “MILANO GOLOSA”, DALLA SICILIA ALLA LOMBARDIA SULLA STRADA DEL GUSTO. Il giovane pasticcere Mario Fiasconaro protagonista di uno show cooking dai sapori autunnali.

Un evento d’eccellenza

Nel ricco panorama delle manifestazioni food che, dal Nord al Sud, si tengono in Italia, Milano Golosa ha saputo ritagliarsi negli anni (siamo ormai alla sesta edizione) una sua specifica identità: è una festa informale che, promossa e organizzata dal giornalista enogastronomico Davide Paolini, rende omaggio alle eccellenze del gusto e chiama a raccolta nel capoluogo lombardo i produttori artigianali di nicchia dislocati lungo tutta la Penisola. Un vero e proprio percorso, racchiuso d’incanto negli spazi del Palazzo del Ghiaccio (via G.B. Piranesi 14, Milano). Sapori e delizie da oltre 200 espositori capaci di esaltare le tradizioni alimentari del proprio territorio di riferimento.

Tre giorni “deliziosi”

Si andrà alla scoperta di sapori genuini e prelibatezze locali proposti da oltre 200 espositori capaci, ognuno a suo modo, di esaltare le tradizioni alimentari del proprio territorio di riferimento. Da sabato 14 a lunedì 16 ottobre: tre giorni assolutamente appetitosi, fra degustazioni, lezioni, cooking show. Dai formaggi ai salumi, dal pane alle conserve, dalle carni ai prodotti ittici. E poi ancora pasta, frutta e verdura. Caffè , distillati, birra, liquori. E dolci, ovviamente. Anche quest’anno a Milano Golosa ce n’è davvero per tutti i gusti.

Fiasconaro esibisce la Sicilia più dolce

Tappa d’obbligo, o quantomeno caldamente suggerita, è per tutti i visitatori il passaggio allo stand Fiasconaro (stand 115) per scoprire il lato più dolce della Sicilia. E qui infatti che l’azienda dolciaria siciliana, anche quest’anno partner ufficiale dell’evento, propone in degustazione le sue leccornie e, soprattutto, i suoi ‘mitici’ panettoni famosi ormai in tutto il mondo. In casa Fiasconaro l’arte dolciaria si tramanda di generazione in generazione. E così sulle orme del padre Nicola, maestro pasticcere, il figlio Mario sta muovendo con successo i suoi passi.

Una degustazione dai sapori autunnali

Sarà proprio lui il protagonista della degustazione in programma sabato 14 ottobre (ore 15.00), presso l’Area Show Cooking San Benedetto negli spazi di Milano Golosa. ‘Panettone caldo made in Sicily ai profumi autunnali’ questo il titolo della performance pensata dal giovane Mario per deliziare i visitatori della manifestazione. Un panettone Fiasconaro accompagnato da una ganache alle castagne e alla manna, dolcificante naturale che si produce sui monti delle Madonie lavorando con tecnica antica la resina di una particolare specie di frassino.

Marron Noir, il panettone col cuore di castagna

Fra le tante leccornie spicca il nuovo panettone Marron Noir, nato per salutare il Natale 2017. Bello a vedersi e tutto da gustare, è un vero e proprio omaggio al Piemonte e alle sue specialità: arricchito con farina tostata di castagna e con miele di castagno, l’impasto accoglie al suo interno i più preziosi marroni della Valle Varaita (in provincia di Cuneo, dove la castanicoltura ha origini antichissime) e un dosaggio calibrato di cioccolato alla gianduia. Una doppia glassatura lo rende ancora più invitante: la copertura fondente avvolge infatti una leggera crema di marroni. Il tocco finale? Un sontuoso Marron Glacé troneggia con fare autoritario sulla cima del panettone. Aspetto gourmand, carattere deciso, sapore esplosivo. In due parole: Marron Noir!

Un’azienda che ha portato i dolci siciliani nel mondo

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.