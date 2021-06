La Sicilia ha i numeri per passare in zona bianca. La data è il 21 giugno quando, se i nuovi casi si manterranno bassi, saranno trascorse le tre settimane di monitoraggio con meno di 50 contagi ogni 100mila abitanti.

Al momento l’Isola ne conta 47 ogni 100mila e i dati di ieri confermano il trend della curva in discesa in tutte le province, anche a Catania dove sono scesi sotto i 100.

Oggi, come ogni venerdì, arriva il monitoraggio della cabina di regia e salvo sorprese dovrebbero passare in zona bianca da lunedì Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria, e la settimana successiva (14 giugno) toccherà a Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento. Le prime tre regioni che hanno già conquistato la zona bianca, la scorsa settimana sono Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise.

La prudenza è comunque d’obbligo. Il presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia e coordinatore del Comitato tecnico scientifico regionale per l’emergenza Covid, Scondotto ha sottolineato: “Il progressivo calo di incidenza dei nuovi contagi nell’ultima settimana è stato meno marcato rispetto alle precedenti, e la dinamica di riduzione dei casi, alla luce della tendenza non ancora consolidata, necessita quindi di particolare cautela sul piano del rispetto dei comportamenti individuali. A maggior ragione adesso, per non vanificare rapidamente i risultati raggiunti”.

Ma cosa cambierà In zona bianca. Intanto gli spostamenti non avranno più limitazioni, dovrebbe sparire il coprifuoco e riapriranno indistintamente tutte le attività economiche.

Al ristorante, come deciso ieri dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, cadrà il limite delle persone al tavolo all’aperto, e al chiuso passerà da 4 a 8.

In discoteca al momento si potrà andare ma solo per ascoltare musica, non per ballare, ma anche su questo si attendono nuove decisioni. Infine, le altre regole Covid da rispettare in zona bianca si limitano agli obblighi di mascherina e distanziamento.

