Beppe Grillo, come promesso, è arrivato in Sicilia per una due giorni di incontri e comizi tra Catania e Palermo.

A Catania piazza Università stracolma

Nel pomeriggio di sabato si è spostato da Acitrezza a Catania in una marcia in cui sono partiti in 200, poi in serata un bagno di folla in piazza Università. Accanto a lui sempre Giancarlo Cancelleri il candidato dei cinque stelle alla presidenza delle regione.

Sul suo candidato, Giancarlo Cancelleri, Grillo dice: “Cancelleri è un uomo del passato lanciato nel futuro, e tutta la sua squadra è più grande di Cancelleri. La grandezza di Cancelleri è mettere al governo della Sicilia persone migliori di lui”.

Con Grillo sul palco Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio che aprendo il comizio del M5s a Catania ha dichiarato: “Il 5 novembre non si decidono le elezioni politiche, ma i siciliani sono uomini contagiosi e se qui passera’ il nostro programma, tutti gli altri cominceranno a crederci che le cose possono cambiare in questo Paese”.

Dal M5S, si sottolinea come Piazza Università abbia una superficie di 3600 metri quadrati: “era colma, un successo mai visto prima nella roccaforte di Musumeci”, esulta il Movimento.

La domenica a Palermo

Dopo il bagno di folla di Catania, Grillo si è spostato a Palermo, dopo una visita a Mondello e allo Spasimo si è poi esibito in una passeggiata a bordo di un’Ape a pedali, attraverso le vie del centro storico nel quartiere arabo della Kalsa.

“Il decentramento funziona, il mondo sta andando verso il decentramento” dichiara Beppe Grillo facendo un esplicito riferimento all’indipendenza proclamata da Barcellona.

“Un referendum non un voto politico”

“Il voto siciliano – dice Grillo – è come un referendum, una linea di separazione. I siciliani decideranno se continuare a organizzare un mondo che sta scomparendo o un mondo che sta arrivando. Non è un voto politico, è un referendum. Basta vedere come sono arrivati gli altri, a segnare il territorio come i cani”. A Palermo nella serata di domenica anche Matteo Salvini della Lega.