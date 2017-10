A Naro, i militari della stazione carabinieri, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione di un insospettabile impiegato, hanno rinvenuto due Fucili calibro 12 e relativo munizionamento, risultati illegalmente detenuti da un 49enne del luogo, impiegato pubblico, incensurato, il quale è stato arrestato in flagranza di reato e ristretto agli arresti domiciliari.

Le armi si presentavano in ottimo stato di conservazione ed efficienza e saranno successivamente inviate ai laboratori del RIS dei Carabinieri, per stabilire se siano state utilizzate in episodi criminosi.

L’operazione si inserisce nel contesto di un potenziamento del dispositivo di controllo nello specifico settore, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento ed attuato dai Nuclei Operativi e dalle Stazioni dell’Arma ubicate capillarmente sul territorio della provincia.