Droga e furto di luce, due arresti al Capo. E c’è anche un denunciato. I carabinieri di Piazza Verdi hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nel quartiere popolare.

I militari hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.L., nato e domiciliato a Palermo, classe 1993.

A seguito della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 54 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. E ancora di 29 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisi in dos. C’era anche la somma di 55 euro in banconote di piccolo taglio ritenuto frutto dell’attività.

Dopo la convalida dell’arresto. G.L. è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Droga e furto di luce, panineria rubava l’energia

I Carabinieri hanno arrestato per il reato di furto, F.P.G, nato a Palermo, classe 1977, poiché a seguito del controllo con il supporto dei tecnici dell’Enel è stato accertato che aveva allacciato abusivamente alla rete elettrica l’impianto della panineria di cui è il gestore.

L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Palermo per il giudizio per direttissimo e dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ed ancora, al giungere dei Carabinieri, G.C. nato e residente a Palermo, classe 1978, si arrampica sul tetto dell’esercizio commerciale e profittando della circostanza che stava sistemando le luminarie, stacca l’alimentazione abusiva della detta panineria. Colto sul fatto è stato deferito in stato di libertà per favoreggiamento.