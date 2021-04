Presso la Casa del Sole a Palermo, da ieri, è arrivo un centro vaccinale drive in che permette agli anziani over 80 di ricevere la propria dose di vaccino Pfizer senza scendere dall’auto.

Nella prima giornata si sono registrate oltre duecento adesioni e oggi si replica dalle 8 alle 20, anche se si valuta già di mantenere attivo il servizio anche nel prossimo fine settimana.

E’ un’occasione importante per poter accedere alla vaccinazione in fretta e in sicurezza anche perchè non c’è bisogno di alcuna prenotazione.

In molti avevano già prenotato la prima dose a casa ma ancora non avevano ricevuto la visita dei medici delle Usca oppure l’appuntamento era stato fissato in uno dei centri vaccinali fuori dalla città.

Dopo la somministrazione della dose, gli utenti, rimanendo sempre a bordo della vettura, vengono indirizzati in un’area dedicata per il tempo di osservazione di 15-20 minuti, quindi gli viene consegnato il certificato con la data della seconda somministrazione.

A Petralia Sottana si è invece vaccinata la nonnina del paese, Maria Cerami, 106 anni che si è recata in ospedale con le sua gambe, insieme alla figlia, per ricevere la sua prima dose.

Continuano in tutta la Sicilia i tre giorni di open day, vaccinazioni senza prenotazioni, per la fascia d’età 70-79 con il vaccino di AstraZeneca. Numeri più bassi rispetto al primo fine settimana di iniziativa ma ieri sono state circa 500 le dosi somministrate nell’hub, un migliaio se si considerano i punti gestiti dall’Asp. In totale, in tutto il territorio palermitano, sono state inoculate ieri quasi 5.800 dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

