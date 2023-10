“L’impresa Cooperativa in Sicilia tra Innovazione, Inclusione e Sviluppo sostenibile” è il tema del IV congresso regionale di Unicoop Sicilia, che si terrà domani, sabato 14 ottobre, con inizio alle 9, all’Astoria Palace di via Montepellegrino 62, a Palermo.

Un confronto, quello sull’impresa cooperativa in Sicilia, che ha come punto di approdo l’innovazione tecnologica, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile, dando così valore alla funzione sociale, alla sussidiarietà e alla solidarietà, che la cooperazione rappresenta ed incarna, quali pilastri fondanti per lo sviluppo dell’economia siciliana.

I lavori saranno aperti dal presidente regionale uscente, Felice Coppolino, che illustrerà i risultati ottenuti durante il suo mandato. Seguiranno i saluti delle autorità istituzionali presenti. Inoltre, saranno consegnati i premi “Impresa Crea in Sicilia” a ventidue cooperative, che hanno contribuito allo sviluppo dell’impresa attraverso la creazione di attività lavorative.