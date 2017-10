Una passeggiata sul lungomare di Catania o attraverso il centro della città siciliana, possono rivelarsi un’ottima occasione per stuzzicare l’appetito partecipando a delle lezioni di cucina.

Show cooking gratuito sabato 14 ottobre

L’appuntamento è per sabato 14 ottobre, dalle 18:00 alle 19:30, presso lo Scavolini Store Catania, con uno show-cooking gratuito e aperto al pubblico, durante il quale le blogger di iFood Elena Nasta e Sebastiana Ferro intratterranno gli ospiti con due ricette tipiche della stagione autunnale.

Ormai alle porte, Halloween è la festa tanto attesa da grandi e piccini per mascherarsi e divertirsi con il tradizionale “trick or treat”, dolcetto o scherzetto. Perché allora non sbizzarrirsi anche in cucina? Elena Nasta e Sebastiana Ferro mostreranno come mixare ingredienti che possono sembrare in contrasto tra loro ma che daranno vita a ricette dal perfetto equilibrio di sapori.

Le ricette di Elena e Sebastiana

Uno dei piatti più amati della cucina italiana, le polpette vengono proposte con un impasto di lenticchie e panatura di semi di sesamo bianco e nero, accompagnate da una soffice crema di zucca speziata e stracchino. La seconda idea pensata per questo show-cooking prende ispirazione dalla pasticceria oltreoceano: dei cupcake alla zucca con frosting al cioccolato bianco, decorati con un pipistrello o con un fantasmino, per celebrare lo spirito di Halloween.

A fine evento, il pubblico potrà assaggiare le ricette cucinate e prendere ispirazione per apparecchiare a tema le tavole d’ottobre.